POLITICO: Rusia numeşte planul de pace al Europei "complet neconstructiv". Planul lui Trump, "acceptabil"

Consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, ridiculizează planul Europei de a pune capăt războiului din Ucraina. Acesta a declarat că Kremlinul preferă propunerea iniţială de pace a preşedintelui american Donald Trump, scrie POLITICO, citat de News.ro.

"Nu ne convine deloc, este complet neconstructiv", a declarat reporterilor, la Moscova, Iuri Uşakov, consilier veteran de politică externă al liderului rus, referindu-se la planul de pace al UE, lansat ca răspuns la planul în 28 de puncte prezentat de Washington.

Uşakov a adăugat că planul lui Trump, care includea mai multe concesii majore făcute Rusiei, printre care cedarea unor vaste teritorii ucrainene şi limitarea dimensiunii armatei ucrainene, era mai "acceptabil" pentru Kremlin.

Cadrul administraţiei SUA – care a venit cu un termen limită agresiv, Ziua Recunoştinţei, şi cu ameninţări de a întrerupe ajutorul şi informaţiile către Ucraina dacă nu îl acceptă – a luat prin surprindere Ucraina şi aliaţii săi europeni, declanşând un weekend de negocieri urgente la Geneva între Washington, Kiev şi partenerii europeni.

Articolul continuă după reclamă

Putin, discuţii cu preşedintele Turciei despre propunerea lui Trump

Luni, Putin a discutat la telefon cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan despre plan şi, potrivit Kremlinului, a afirmat că prima propunere a lui Trump este o "bază bună pentru un acord viitor".

"Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea pe care am văzut-o, sunt în concordanţă cu discuţiile de la summitul ruso-american din Alaska şi, în principiu, pot constitui baza unui acord paşnic final", a declarat Kremlinul în comunicatul său în legătură cu discuţia telefonică dintre Putin şi Erdogan.

Diferenţa dintre obiectivele finale preferate de cele două părţi rămâne mare şi, în mare măsură, incompatibilă. Moscova insistă pentru o soluţie care să-i asigure şi să-i extindă câştigurile teritoriale, în timp ce Kievul şi capitalele europene insistă asupra asigurării suveranităţii Ucrainei.

Duminică, secretarul de stat american Marco Rubio a descris discuţiile din Elveţia ca fiind un progres major, menţionând totuşi că "mai sunt încă multe de făcut"înainte de finalizarea unei propuneri.

Trump critică Kievul pentru "lipsa totală de recunoştinţă"

Trump, care a criticat duminică Kievul pentru "lipsa totală de recunoştinţă", a adoptat totuşi un ton optimist cu privire la discuţiile din Elveţia. "S-ar putea să se întâmple ceva bun", a scris el luni într-o postare pe reţelele sociale.

Nici Trump, nici Rubio nu au dat detalii despre modificările aduse planului iniţial, care cuprindea 28 de puncte, plan cu privire la care liderii europeni nu au fost consultaţi şi care ar fi exclus Ucraina din NATO şi ar fi permis staţionarea avioanelor de luptă europene în Polonia vecină.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că "toate problemele referitoare la Europa şi, de asemenea, cele referitoare la NATO au fost eliminate din acest plan".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰