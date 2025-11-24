Putin, după discuția cu Erdogan: Planul de pace propus de SUA pentru Ucraina poate fi baza unui acord final

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni că planul de pace în Ucraina, întocmit de administraţia americană poate sta la baza "unei reglementări pașnice cuprinzătoare a conflictului". Anunțul a fost făcut de Kremlin, în urma unei convorbiri telefonice între liderul rus și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat luni o convorbire telefonică cu liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan despre planul SUA de pace în Ucraina. "Vladimir Putin a subliniat că aceste propuneri, în forma în care le-am analizat, se înscriu în linia discuțiilor purtate la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot constitui fundamentul unei reglementări pașnice finale", se arată în comunicatul Kremlinului, citat de pesa rusă.

Putin și Erdogan au discutat despre planul SUA pentru Ucraina

"Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat intenția de a sprijini în toate modurile procesul de negociere și disponibilitatea de a pune în continuare la dispoziție platforma de la Istanbul în acest scop", potrivit sursei citate. De asemenea, Putin și Erdogan au convenit să "intensifice contactele ruso-turce în privința dosarului ucrainean la diferite niveluri". "Au fost discutate subiecte actuale ale cooperării bilaterale, cu accent pe extinderea în continuare a relațiilor comerciale și investiționale și pe realizarea unor proiecte strategice în domeniul energetic", se mai menționează în comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Trump: E posibil să se întâmple ceva bun în discuțiile de pace privind Ucraina

Într-un mesaj scurt publicat luni pe platforma Truth Social, președintele Donald Trump s-a întrebat retoric dacă "este posibil ca progrese mari să fie făcute în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina???". Tot el a răspuns: "Nu crezi până nu vezi, dar e posibil să se întâmple ceva bun".

Oficialii americani și ucraineni au anunțat duminică, după discuțiile de la Geneva, că au convenit să modifice planul de pace în 28 de puncte scurs în presă săptămâna trecută şi criticat la scară largă în Europa şi SUA ca fiind favorabil Rusiei. Secretarul de stat Marco Rubio, care a condus delegația americană, a respins afirmațiile potrivit cărora planul ar fi fost redactat la bază de partea rusă.

Documentul publicat de presa americană şi de politicieni din Ucraina forțează Kievul să‑și reducă armata, să cedeze teritorii pe care Rusia nu a reușit să le ocupe în aproape patru ani de război și interzice prezența trupelor NATO în ţară. Oficialii americani au declarat că proiectul a fost între timp revizuit.

Rubio a declarat la Geneva că planul inițial era un document preliminar, care a primit "contribuții din ambele tabere". El a refuzat să ofere detalii despre ce modificări i-au fost aduse la Geneva: "Este un document viu, în continuă transformare. În fiecare zi, cu fiecare input, se modifică", a spus el. Diplomatul american a minimalizat și termenul‑limită dat Ucrainei să-l accepte, până de Ziua Recunoștinței (27 noiembrie), sugerând că ar putea urma noi negocieri. Sunt planificate discuții suplimentare în această săptămână, însă detaliile nu au fost făcute publice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰