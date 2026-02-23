Cupa Mondială 2026. Lot Uzbekistan: Abdukodir Khusanov este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Abdukodir Khusanov, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Uzbekistanului - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Uzbekistanului, formaţie ce reprezintă Asia la turneul final.

Naţionala de fotbal a Uzbekistanului a fost repartizată în Grupa K la Campionatul Mondial, alături de Portugalia, Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 1 (Noua Caledonie, Jamaica sau Republica Democrată Congo) şi Columbia şi intră în competiţie pe 18 iunie, de la 05.00, ora României, când dă piept cu Columbia, pe Mexico City Stadium.

Pentru Uzbekistan urmează meciurile cu Portugalia, 23 iunie, ora 20.00, Houston Stadium, şi cu Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 1 (Noua Caledonie, Jamaica sau Republica Democrată Congo), 28 iunie, ora 02.30, Atlanta Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Uzbekistan la Cupa Mondială 2026:

18 iunie, ora 05.00, Uzbekistan - Columbia

23 iunie, ora 20.00, Portugalia - Uzbekistan

28 iunie, ora 02.30, Câştigătoare baraj intercontinental IC Path 1 - Uzbekistan

Cum s-a calificat Uzbekistan la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Uzbekistanului s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a jucat nu mai puţin de 16 meciuri în preliminariile asiatice. Interesant este în ambele faze din preliminarii, Uzbekistan a terminat pe locul 2 o grupă câştigată de Iran. Mai întâi, Uzbekistan a terminat pe locul 2 o grupă din care au mai făcut parte Iran (2-2 şi 0-0), Turkmenistan (3-1 şi 3-1) şi Hong Kong (3-0 şi 2-0).

Apoi, Uzbekistan a terminat pe locul 2 o grupă cu Iran (0-0 şi 2-2), Emiratele Arabe Unite (1-0 şi 0-0), Qatar (3-0 şi 2-3), Kârgâstan (1-0 şi 3-2) şi Coreea de Nord (1-0 şi 1-0).

Lot Uzbekistan

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Fabio Cannavaro să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Vladimir Nazarov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev, Utkir Yusupov, Khamidullo Abdunabiev.

Fundaşi - Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdulla Abdullaev, Husniddin Aliqulov, Mukhammadkodir Khamraliev, Alibek Davronov, Dilshod Saitov, Jakhongir Urozov, Mukhammadrasul Abdumazhidov, Ibrokhimkhalil Yuldoshev, Dilshod Komilov, Avazbek Ulmasaliev, Islom Tukhtakhujaev, Akramjon Komilov, Zafarmurod Abdurakhmatov, Golib Gaybullaev, Islom Kobilov, Saidazamat Mirsaidov.

Mijlocaşi - Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odiljon Hamrobekov, Azizjon Ganiev, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Azizbek Turgunboev, Khojimat Erkinov, Ruslanbek Jiyanov, Sardorbek Bakhromov, Abdurauf Buriev, Abbosbek Fayzullaev, Nodir Abdurazzakov, Anvar Khozhimirzaev, Umarali Rakhmonaliev, Diyor Kholmatov, Jaloliddin Masharipov, Oybek Bozorov, Jakhongir Abdusalomov, Asadbek Rakhimjonov.

Atacanţi - Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Khusayin Norchaev, Rustam Turdimuradov, Alisher Odilov, Bobur Abdikholikov, Azizbek Amonov, Jasurbek Yakhshiboev, Doniyor Abdumannopov.

Top jucători Uzbekistan: Abdukodir Khusanov este vedeta echipei

Abdukodir Khusanov, fundaşul lui Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Uzbekistanului. Jucătorul de numai 22 de ani, în care Josep Guardiola pare să aibă mare încredere, este cotat la 35 de milioane de euro. Alte nume importante din lotul Uzbekistanului sunt Abbosbek Fayzullaev, de la Istanbul Başakşehir, cotat la 7 milioane de euro, Eldor Shomurodov, atacantul lui Istanbul Başakşehir, cotat la 5 milioane de euro, Aziz Ganiev, de la Al Bataeh, cotat la 2,2 milioane de euro, sau Oston Urunov, de la FC Persepolis, cotat la 2 milioane de euro.

În ciuda vârstei fragede, Abdukodir Khusanov se poate lăuda, deja, cu un parcurs extrem de interesant în fotbalul mondial. A crescut la Bunyodkor şi a trecut pe la Energetik Minsk, în Belarus, înainte de a face pasul către Racing Club de Lens, iar mai apoi către Manchester City. A jucat 31 de meciuri pentru Lens, înainte de a face pasul către Manchester City, unde, până acum, a bifat 32 de apariţii. De asemenea, Khusanov a adunat, deja, şi 24 de selecţii în naţionala Uzbekistanului. Khusanov a jucat finala Cupei Angliei în 2025, cu Manchester City, şi a fost vicecampion al Asiei Centrale, în 2023, cu naţionala Uzbekistanului, iar în 2023 şi în 2025 a fost introdus în echipa celor mai buni fotbalişti asiatici din anii respectivi.

Fabio Cannavaro este antrenorul Uzbekistanului

Federaţia de fotbal din Uzbekistan a dat o adevărată lovitură de imagine spre sfârşitul anului trecut şi l-a înregimentat, drept selecţioner, pe legendarul italian Fabio Cannavaro. Totuşi, dacă CV-ul lui Cannavaro ca jucător este unul impresionant, CV-ul său ca antrenor scârţâie. Ca jucător, Cannavaro şi-a trecut în CV echipe precum Napoli, Parma, Internazionale Milano, Juventus Torino sau Real Madrid, bifând şi 136 de selecţii în naţionala Italiei. A câştigat, printre altele, Cupa UEFA, cu Parma, două titluri de campion al Spaniei, cu Real Madrid, şi Campionatul Mondial, cu naţionala Italiei.

Ca antrenor, Cannavaro nu a trecut de nivelul unor formaţii precum Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese, Dinamo Zagreb sau naţionala Chinei. A fost campion al Chinei, cu Guangzhou Evergrande, în 2019.

Palmaresul Uzbekistanului la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Uzbekistanului este una dintre echipele care, în 2026, participă în premieră la un turneu final de Campionat Mondial.

Uzbekistan se poate lăuda cu un loc 4 la Cupa Asiei pe Naţiuni, obţinut în 2011, în Qatar, şi cu un titlu de campioană a Asiei Centrale, obţinut la ediţia de anul trecut, ediţie găzduită tocmai de Uzbekistan, în colaborare cu Tadjikistan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰