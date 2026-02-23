Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament WTA, 23 februarie 2026: Jaqueline Cristian redevine "racheta numărul 1" a României

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 23 februarie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis din lume, iar cifrele arată că Jaqueline Cristian a redevenit cea mai bine cotată jucătoare a României.

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 12:20
Jaqueline Cristian a urcat pe locul 33 în clasamentul WTA Jaqueline Cristian a urcat pe locul 33 în clasamentul WTA - Profimedia

Săptămâna trecută, Jaqueline Cristian a ajuns până în optimile de finală de la Dubai, iar graţie rezultatului respectiv, Jaqueline a urcat nu mai puţin de şase poziţii în clasamentul WTA, ajungând pe locul 33 mondial, cu 1.367 puncte.

Jaqueline a profitat de pasu greşit făcut de Sorana Cîrstea în aceeaşi competiţie. Sorana a ajuns şi ea până în optimile de finală de la Dubai, dar nu a reuşit să-şi apere sfertul de finală bifat anul trecut şi astfel a pierdut puncte WTA, retrogradând până pe locul 35 mondial, cu 1.344 puncte. 

România o mai are în TOP 100 mondial doar pe Elena Gabriela Ruse, care a urcat opt poziţii, până pe locul 72 mondial, cu 892 puncte.

Articolul continuă după reclamă

La nivel înalt, în TOP 10 mondial, avem o singură modificare. Italianca Jasmine Paolini a făcut rocadă cu rusoaica Mirra Andreeva în lupta pentru locul 7 mondial.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.675 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.588 puncte, 3. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.253 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.803 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.768 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.070 puncte, 7. Jasmine Paolini (Italia) - 4.047 puncte, 8. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.001 puncte, 9. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.845 puncte, 10. Victoria Mboko (Canada) - 3.214 puncte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament wta 23 februarie 2026 clasament wta jaqueline cristian sorana cirstea
Înapoi la Homepage
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscutr artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscutr artistul
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Sport » Clasament WTA, 23 februarie 2026: Jaqueline Cristian redevine "racheta numărul 1" a României