Cupa Mondială 2026. Lot Columbia: Luis Diaz este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Luis Diaz, de la Bayern Munchen, este vedeta naţionalei de fotbal a Columbiei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Columbiei, formaţie ce reprezintă zona CONMEBOL la turneul final.

Naţionala de fotbal a Columbiei a fost repartizată în Grupa K la Campionatul Mondial, alături de Portugalia, Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 1 (Noua Caledonie, Jamaica sau Republica Democrată Congo) şi Uzbekistan şi intră în competiţie pe 18 iunie, de la 05.00, ora României, când dă piept cu Uzbekistan, pe Mexico City Stadium.

Pentru Columbia urmează meciurile cu Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 1 (Noua Caledonie, Jamaica sau Republica Democrată Congo), 24 iunie, ora 05.00, Guadalajara Stadium, şi cu Portugalia, 28 iunie, ora 02.30, Miami Stadium.

Program meciuri Columbia la Cupa Mondială 2026:

18 iunie, ora 05.00, Uzbekistan - Columbia

24 iunie, ora 05.00, Columbia - Câştigătoare baraj intercontinental IC Path 1

28 iunie, ora 02.30, Columbia - Portugalia

Cum s-a calificat Columbia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Columbiei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a terminat pe locul 3 grupa de calificare din zona CONMEBOL, după Argentina şi Ecuador, dar peste echipe precum Brazilia sau Uruguay.

La fel ca toate celelalte echipe din America de Sud, care au fluctuaţii de performanţă pe parcursul celor 18 etape din preliminarii, Columbia a obţinut victorii importante, 2-1 cu Argentina şi 2-1 cu Brazilia, ambele pe teren propriu, şi 6-3 în Venezuela, dar a înregistrat şi rezultate mai puţin aşteptate, 0-1 cu Ecuador, acasă, 0-0 cu Peru, acasă, sau 0-1 în Bolivia.

Lot Columbia

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Nestor Lorenzo să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier.

Fundaşi - Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Yerry Mina, Johan Mojica, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo, Yerson Mosquera, Willer Ditta, Andrés Román, Deiver Machado, Cristian Borja.

Mijlocaşi - Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Juan Portilla, Jefferson Lerma, Yáser Asprilla, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Kevin Serna, Marino Hinestroza, Rafael Carrascal.

Atacanţi - Luis Díaz, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, Luis Suárez, Andrés Gómez, Cucho Hernández, Dayro Moreno, Jhon Durán, Luis Sinisterra.

Top jucători Columbia: Luis Diaz este vedeta echipei

Luis Diaz, atacantul lui Bayern Munchen, este marea vedetă a naţionalei de fotbal a Columbiei. Jucătorul de 29 de ani este cotat la 70 de milioane de euro. Alături de Luis Diaz, din naţionala Columbiei se remarcă nume precum Jhon Duran, atacantul lui Zenit St. Petersburg, cotat la 32 de milioane de euro, Daniel Munoz, fundaşul lui Crystal Palace, cotat la 27 de milioane de euro, Jhon Lucumi, fundaşul lui Bologna, cotat la 25 de milioane de euro, şi Luis Suarez, atacantul lui Sporting Lisabona, cotat la 22 de milioane de euro.

Luis Diaz este tipul de fotbalist care nu mai are nevoie de nicio prezentare, cifrele sale fiind cu adevărat remarcabile. A marcat 41 de goluri în 125 de meciuri pentru FC Porto, 41 de goluri în 148 de meciuri pentru FC Liverpool, 19 goluri în 32 de meciuri pentru Bayern Munchen şi 21 de goluri în 70 de selecţii la naţionala Columbiei. A fost dublu campion al Portugaliei, cu FC Porto, campion al Angliei şi finalist al UEFA Champions League, cu FC Liverpool, câştigător al Supercupei Germaniei, cu Bayern Munchen, şi finalist al Copei America, alături de naţionala Columbiei.

Nestor Lorenzo este antrenorul Columbiei

Naţionala de fotbal a Columbiei este antrenată, din 2022, de argentinianul Nestor Lorenzo, un tehnician în vârstă de 60 de ani. Lorenzo a jucat la echipe precum Argentinos Juniors, Bari, Swindown Town, San Lorenzo, Banfield sau Boca Juniors şi a adunat 13 selecţii în naţionala Argentinei. Ca antrenor, Lorenzo a antrenat un singur sezon ca antrenor principal, la Melgar, înainte de a prelua naţionala Columbiei. A fost secundul lui Jose Pekerman la naţionalele de tineret şi seniori ale Argentinei, la naţionala de seniori a Columbiei şi la cluburi precum Toluca sau Tigres UANL.

Lorenzo a făcut parte din lotul naţionalei Argentinei care a devenit vicecampioană mondială în Italia, în 1990. Ca antrenor, a câştigat Torneo Apertura, cu Melgar, în 2022, şi a fost finalist al Copei America, la cârma naţionalei Columbiei, în 2024.

Palmaresul Columbiei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Columbiei participă doar pentru a 7-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. Cel mai bun rezultat l-a obţinut la ediţia din Brazilia, din 2014, când a câştigat clar o grupă cu Grecia (3-0), Coasta de Fildeş (2-1) şi Japonia (4-1) şi a trecut de Uruguay, în optimi, 2-0, dar a fost eliminată de Brazilia, în sferturi, 1-2.

Columbia a ratat participarea la ediţia din Qatar, din 2022, iar la ediţia din Rusia, din 2018, a câştigat o grupă cu Japonia (1-2), Polonia (3-0) şi Senegal (1-0) şi a fost eliminată în optimi, de Anglia, 4-5 după lovituri de departajare.

