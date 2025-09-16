Polonia ar vrea ca NATO să impună un "no fly zone" deasupra Ucrainei. Reacţia României: "Mai degrabă nu"

Ministrul polonez de externe a sugerat că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul și cetățenii alianței de dronele rusești, potrivit CNN.

- Polonia ar vrea ca NATO să impună un "no fly zone" deasupra Ucrainei: "Ar fi avantajos pentru noi" - Profimedia

Remarcile lui Radoslaw Sikorski au urmat unei intruzii a dronelor rusești în spațiul aerian polonez, care a avut loc săptămâna trecută. Avioanele de vânătoare și sistemele de apărare antiaeriană ale NATO au doborât dronele, care nu erau înarmate.

"Ar fi avantajos pentru noi", susţin polonezii

Vorbind despre extinderea unor astfel de misiuni în spațiul aerian ucrainean, Sikorski a declarat pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine: "Noi, ca NATO și UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; aceasta poate fi luată doar împreună cu aliații săi".

Articolul continuă după reclamă

"Dacă Ucraina ne-ar cere să-i doborâm deasupra teritoriului său, acest lucru ar fi avantajos pentru noi. Dacă mă întrebați pe mine personal, ar trebui să luăm în considerare acest lucru", a adăugat Sikorski. O zonă de interdicție aeriană în Ucraina, promovată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la scurt timp după invadarea Rusiei de către Ucraina, a fost discutată de aliații NATO în timpul administrației Biden în 2022, dar respinsă de teama că o confruntare directă cu avioanele de luptă rusești ar putea extinde războiul.

Propunerea actuală a lui Sikorski pare să se limiteze la abordarea dronelor rusești care se apropie de granițele Ucrainei cu statele NATO. Ministerul de Interne al Poloniei a anunțat că un total de 16 drone au fost găsite în toată țara după incursiunea de miercurea trecută. Avioane poloneze și olandeze au interceptat dronele, cu asistență din partea forțelor multinaționale italiene, germane și NATO, au declarat oficialii.

Nicuşor Dan spune că România mai degrabă nu susţine ideea Poloniei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România "mai degrabă" nu susţine instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei. El a menţionat însă că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, ţara noastră ar putea reconsidera acest punct de vedere.

"Am avut discuţii incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul naţional de stat, consilieri, oameni din Armată, specialişti de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcţie de evoluţia lucrurilor, putem să reconsiderăm. (...) Sunt uzanţe internaţionale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Şi pe subiectul acesta, pe nişte interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict", a precizat Nicuşor Dan, la Antena 3.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰