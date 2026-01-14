Varşovia: Ruşii au încercat să provoace o pană generală de curent în Polonia

Polonia a transmis oficial că Rusia a încercat să saboteze alimentarea cu energie a populației, calificând incidentul drept "cel mai grav act de sabotaj asupra infrastructurii energetice naționale" . Atacul cibernetic, desfășurat la sfârșitul lunii decembrie, viza declanșarea unei pene de curent la scară largă, însă a fost prevenit.

"Tancurile digitale sunt deja aici. Am fost aproape de un blackout. Polonia s-a confruntat cu cel mai grav atac asupra infrastructurii sale energetice, care viza întreruperea alimentării cu energie electrică a cetățenilor la sfârșitul lunii decembrie. Totul indică faptul că avem de-a face cu un sabotaj rusesc, care a avut scopul de a destabiliza situația din Polonia", a declarat viceprim-ministrul Poloniei, Krzysztof Gawkowski, care este și ministrul Afacerilor Digitale, în cadrul unui interviu la postul de radio RMF24.

Anterior, și ministrul Energiei, Miloš Motika, a raportat că, în ultimele zile ale anului trecut, a avut loc un atac cibernetic nereușit asupra mai multor instalații de producere a energiei electrice, fără a da însă detalii legate de amploarea acestuia.

"Totul indică faptul că avem de-a face cu un act de sabotaj rusesc, pentru că trebuie numit exact așa, un sabotaj menit să destabilizeze situația din Polonia", a declarat Krzysztof Gawkowski la acelaşi post.

El a adăugat că "avem instituții bine pregătite". "Nu ar trebui să intrăm în panică", a subliniat el.

Deși polonezii susțin că acesta a fost una dintre cele mai grave acte de sabotaj ale Rusiei, nu este primul. Recent, a fost sabotată linia ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina, la nivelul căreia a fost pus explozibil. Ca răspuns, Polonia a decis să desfășoare trupe pentru a patrula părțile critice ale infrastructurii feroviare.

