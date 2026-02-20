Cele cinci mari puteri militare europene și-au unit forțele să producă, într-un an, drone autonome ieftine

Germania, Franța, UK, Polonia și Italia au anunțat vineri că lansează un program prin care să dezvolte într-un an și la costuri reduse drone autonome și sisteme antiaeriene, capabile să contracareze amenințările Rusiei. Inițiativa include cooperare industrială, schimb de informații, pe baza experienței Ucrainei, pentru a reduce dependența Europei de soluțiile scumpe și externe.

Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Polonia au prezentat vineri un program comun de dezvoltare de mijloace de apărare aeriană "cu costuri scăzute" pentru a face față amenințării crescânde a rachetelor și dronelor. Reuniți la Cracovia, în sudul Poloniei, miniștrii și miniștrii adjuncți ai apărării din țările așa-numite E5 au anunțat lansarea inițiativei "Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP)", respectiv "Drone și platforme autonome cu costuri scăzute".

Principalele puteri militare de pe continent intenționează "să amelioreze securitatea colectivă" a membrilor NATO învățând lecții de la războiul din Ucraina și continuându-și în același timp "cooperarea în sisteme de armament tradiționale". Războiul declanșat de invazia rusă din Ucraina în februarie 2022 este primul conflict armat din istorie în care dronele sunt omniprezente și determinante pe câmpul de luptă, notează AFP.

Proliferarea dronelor pe linia frontului, și din ce în ce mai în profunzime, a impus regândirea sistemelor de apărare antiaeriană. Nu este deloc rentabilă utilizarea rachetelor, foarte costisitoare, pentru doborârea dronelor. În cadrul unei conferințe de presă comune, ministrul german Boris Pistorius a rezumat proiectul explicând că este vorba despre "dezvoltarea rapidă și cu un cost mai scăzut a unor sisteme inovatoare, în special pentru apărarea împotriva dronelor, apoi a le produce la fel de rapid și în număr mare".

"Trebuie să ne asigurăm că costul apărării rămâne în adecvare cu costul amenințării", a adăugat Luc Pollard, ministrul de stat britanic responsabil de industria de apărare. Potrivit lui, fiecare membru al grupului E5 și-a luat un "angajament de mai multe milioane de lire și mai milioane de euro" pentru a face să progreseze tehnologia necesară lansării producției elementelor noului sistem, și acest lucru "în termen de 12 luni".

Este vorba despre o inițiativă comună "neconvențională", a recunoscut Pistorius. "Dar noi, ca Grup al celor Cinci, am decis să mergem mai des pe această cale. Și dacă LEAP rezistă testelor (...) va putea servi drept model în alte domenii", a spus el.

Ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a reamintit cu acest prilej că sistemele de drone au "revoluționat" războiul din Ucraina și au provocat deja "modificarea strategiilor de înarmare în interiorul diferitelor forțe armate".

