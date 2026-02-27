A şasea ţară din Europa care interzice utilizarea reţelelor de socializare în rândul copiiilor sub 15 ani

După Danemarca, Grecia, Franţa, Spania, Marea Britanie, şi Polonia pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Miza este protejarea sănătății mintale a minorilor, însă implementarea unor astfel de restricții riscă să deschidă un nou front de dispută între guvernele europene și marile platforme digitale. Consiliul Europei cere prudenţă şi avertizează că, deși preocupările privind siguranța copiilor online sunt legitime, o interdicție totală ar muta responsabilitatea de la platforme către copii.

Ministra educaţiei din Polonia, Barbara Nowacka, a anunţat că responsabilitatea pentru verificarea vârstei utilizatorilor le va reveni platformelor, într-un interviu acordat Bloomberg News şi citat de Agerpres. Proiectul de lege prezentat vineri de Coaliţia Civică, aflată la guvernare, prevede amenzi pentru platformele care rămân accesibile utilizatorilor mai tineri, a explicat Nowacka, adăugând că legea ar putea intra în vigoare până la începutul anului 2027.

Şi Polonia vrea să taie accesul la rețelele de socializare pentru copii

"Observăm sănătatea mintală a copiilor şi tinerilor, vedem un declin al competenţei lor intelectuale", a mai argumentat responsabila poloneză.

Guvernele europene din Danemarca, Grecia, Franţa, Spania şi Marea Britanie au luat în considerare restricţii similare, pe fondul acuzaţiilor conform cărora reţelele sociale sunt dăunătoare şi creează dependenţă în rândul minorilor. Valul de măsuri menite să protejeze minorii a venit după ce Australia a implementat o lege similară în decembrie anul trecut.

Iniţiativa anunţată vineri ar putea pune Varşovia în conflict cu marile firme americane de tehnologie, precum Meta şi X, unele contestând restricţiile după interdicţia impusă de Australia.

Consiliul Europei face apel la prudenţă

Totuşi, comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, a cerut luni să se dea dovadă de prudenţă în ceea ce priveşte planurile de interzicere a accesului minorilor la reţelele sociale. "În condiţiile în care mai multe ţări europene iau în considerare introducerea unei vârste minime pentru accesarea platformelor de socializare, îndemn la prudenţă în ceea ce priveşte impunerea unor interdicţii generale", a scris comisarul Michael O'Flaherty într-un comunicat.

Deşi recunoaşte că aceste planuri răspund unor "îngrijorări legitime", O'Flaherty consideră că interzicerea accesului copiilor la reţelele sociale "echivalează cu transferul responsabilităţii în ceea ce priveşte siguranţa: această responsabilitate nu ar mai reveni platformelor care creează mediul, ci copiilor care navighează în acest mediu".

Potrivit acestuia, "statele ar trebui, în schimb, să ceară platformelor să prevină şi să reducă riscurile la adresa drepturilor copiilor (...) şi să le tragă la răspundere dacă aceste obligaţii nu au fost îndeplinite". Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, este format din 46 de state membre şi serveşte drept organism de supraveghere a drepturilor omului şi a democraţiei pe continent.

Cancelarul german Friedrich Merz s-a pronunţat săptămâna trecută în favoarea restricţionării sau chiar a interzicerii accesului minorilor la reţelele sociale. În Franţa, deputaţii au adoptat la sfârşitul lunii ianuarie un proiect de lege care interzice accesul la reţelele sociale pentru minorii cu vârsta sub 15 ani, proiect care trebuie examinat de Senat. Alte ţări, precum Spania, Portugalia şi Danemarca, au propus iniţiative similare care nu au fost încă votate.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat personal în favoarea unor astfel de măsuri pentru minorii din Uniunea Europeană.

