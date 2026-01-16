Deși tocmai am celebrat trecerea în anul 2026, în Africa de Nord milioane de oameni au întâmpinat anul 2976, celebrând Yennayer (n.r. Anul Nou amazigh), o sărbătoare a identității, tradiției și a legăturii profunde dintre acest popor și istoria sa, scrie BBC.

Poporul care a intrat în anul 2976. De ce este cu aproape 1.000 de ani "înaintea" restului lumii - Profimedia Images

În Africa de Nord, poporul Amazigh a celebrat trecerea în anul 2976. Nu este vorba despre vreo călătorie în timp, ci despre un calendar diferit, care începe în anul 950 î.Hr., odată cu urcarea pe tronul Egiptului a regelui Sheshonq. Astfel, amazighii (n.r. berberii) se află cu aproape o mie de ani "înaintea" restului lumii.

Anul Nou amazigh, cunoscut sub numele de Yennayer, este celebrat între 12 și 14 ianuarie, în funcție de regiune, în comunitățile din Algeria, Maroc, Tunisia și Libia. În aceste zile, familiile pregătesc mese îmbelșugate, aprind focuri și ascultă muzică tradițională, iar strigăte de "aseggas ameggaz" (La mulți ani) răsună în sate și pe străzile orașelor. Pentru această ocazie, oamenii îmbracă costume tradiționale viu colorate, bogat brodate.

Termenul Amazigh, care înseamnă oameni liberi sau oameni nobili, desemnează un ansamblu de grupuri etnice considerate populațiile autohtone ale Africii de Nord, prezente în regiune încă din cele mai vechi timpuri consemnate. Deși nu există date oficiale precise, estimările indică existența a zeci de milioane de amazighi în Africa de Nord, cele mai mari comunități aflându-se în Algeria și Maroc. În Maroc, aproximativ 40% din populație este considerată amazighă.

Articolul continuă după reclamă

Yennayer este o sărbătoare a noului început și a reunirii familiei, dar reflectă și legătura profundă pe care poporul Amazigh a avut-o, de-a lungul timpului, cu natura. Dată fiind diversitatea comunităților amazighe, tradițiile culinare diferă de la o regiune la alta. În Munții Atlas din Maroc, ourkemen, un preparat consistent din legume, cereale integrale și condimente, este nelipsit de pe mesele de Anul Nou.

În Algeria, multe familii pregătesc trèze, un amestec de dulciuri, fructe uscate și nuci, servit după masa principală. În unele zone, acest amestec este aruncat simbolic peste cel mai mic copil din familie, ca semn al prosperității și norocului.

Yennayer nu este însă doar o sărbătoare intimă, de familie. În multe comunități, ea este marcată prin parade, concerte și carnavaluri care aduc spiritul Anului Nou în spațiul public. Aceste manifestări culturale capătă o semnificație aparte în contextul istoric al poporului Amazigh. Începând cu secolul al VII-lea, odată cu sosirea cuceritorilor arabi în Africa de Nord, limba arabă și religia islamică au devenit dominante, adesea în detrimentul limbilor și tradițiilor amazighe. În unele perioade, identitatea amazighă a fost sever restricționată. De pildă, în timpul regimului lui Muammar Gaddafi din Libia, limba Tamazight a fost interzisă în școli, iar părinții nu aveau voie să le dea copiilor nume amazighe.

În ultimele decenii, însă, eforturile activiștilor amazighi au dus la o recunoaștere mai amplă a culturii și limbii lor. În 2011, Marocul a recunoscut Tamazight ca limbă oficială, iar Yennayer a devenit sărbătoare legală atât în Algeria, în 2017, cât și în Maroc, în 2023.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰