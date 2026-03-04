Antena Meniu Search
Interul lui Chivu, favorit la calificarea în finala Cupei Italiei deşi evoluţia echipei nu a impresionat

Internazionale Milano este favorită la calificarea în finala Cupei Italiei după ce marţi seara, în prima manşă din semifinale, a obţinut un 0-0 pe terenul celor de la Como.

de Cristi Ioniţă

la 04.03.2026 , 07:06
Internazionale Milano şi-a pierdut din strălucirea pe care o avea cu Cristi Chivu pe bancă Internazionale Milano şi-a pierdut din strălucirea pe care o avea cu Cristi Chivu pe bancă - Profimedia

Partida a fost una de un nivel scăzut, în care gazdele au părut ca nu pot, iar oaspeţii au părut că nu vor să pună probleme adversarilor.

Internazionale Milano a părut că îşi asumă rolul de echipă mică, ce ţine de rezultat pentru a-şi rezolva soarta calificării în returul de pe teren propriu.

De altfel, specialiştii au şi taxat evoluţia modestă a echipei, trăgând un semnal de alarmă în legătură cu pericolul ca Inter să fi fost cu adevărat zdruncinată de eliminarea prematură din Liga Campionilor.

Returul ar urma să aibă loc pe 22 aprilie, la Milano.

Până atunci, miercuri seara, de la 22.00, ora României, se joacă meciul dintre Lazio Roma şi Atalanta Bergamo, practic prima manşă a celeilalte semifinale din Cupa Italiei.

Bologna este, încă, deţinătoarea Cupei Italiei, după ce a câştigat finala de anul trecut, 1-0 cu AC Milan, pe Olimpico din Roma.

Cristi Ioniţă
Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

como inter inter cupa italiei semifinale cupa italiei cristi chivu
