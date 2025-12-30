Războaiele despre care vorbim zilnic, precum cel dintre Rusia şi Ucraina, vor continua şi în 2026. Este una dintre predicţiile şamanilor din Peru pentru noul an, care s-au întâlnit, ca în fiecare an, într-o ceremonie specială, au dansat şi s-au rugat pentru pace în lume.

Îmbrăcați în ţinute tradiţionale andine, şamanii din Peru au respectat şi în acest an tradiţia de a face predicții pentru anul care urmează.

Predicţiile şamanilor pentru 2026

"Războiul va continua să existe în lumea de astăzi. Vedem în continuare că persistă conflictele, nu le vedem oprindu-se, motiv pentru care a fost extrem de urgent ca toţi maeștrii (n.r. șamanii) din întregul Peru să se reunească şi să îndeplinească un ritual special pentru a pune capăt sau pentru a calma războiul dintre Ucraina și Rusia, precum şi conflictele din alte câteva ţări care se află cu adevărat în stare de conflict", spune Andres de los Santos, şaman.

Ceremonia a avut loc pe plajă, unde şamanii s-au întâlnit înainte pentru a bea amestecuri halucinogene obţinute din plante, despre care se crede că le oferă puterea de a prezice viitorul. Abia apoi, printre flori şi fumul de tămâie - elemente folosite în fiecare an în ceremonia de purificare - au cerut pace în întreaga lume.

"Am făcut ofrande pentru a avea un an mai bun, astfel încât anul viitor atât ţara noastră, cât şi alte ţări să aibă pace şi linişte. De asemenea, am cerut ca (n.r. Nicolás) Maduro să plece, să se retragă", spune Ana Maria Simeon, şaman.

Predicţiile lor nu s-au adeverit întotdeauna. Anul trecut, ei au avertizat că va izbucni un "război nuclear" între Israel şi Gaza. Şamanii au prezis însă în decembrie 2023 că fostul președinte al Perului, Alberto Fujimori, va muri în maximum doisprezece luni. Fujimori a murit de cancer în septembrie 2024.

