O fată în vârstă de 15 ani, din Ploiești, județul Prahova, a fost înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă după o ceartă. La conflict a participat și un băiat de 16 ani ani, care i-a înmânat agresoarei briceagul și apoi a asistat la tragedie.

Fată de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă. Un băiat de 16 ani, complice

Incidentul a avut loc miercuri, pe o stradă din Ploiești. La fața locului au intervenit polițiștii prahoveni și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care a transportat victima la o unitate medicală din Ploiești pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate, potrivit Mediafax.

În cadrul verificărilor făcute de polițiști, s-a stabilit faptul că incidentul s-a produs în parcul Nichita Stănescu, pe fondul unei acțiuni premeditate, de către o altă copilă de 15 ani, în contextul unor neînțelegeri personale.

Din cercetări a reieșit că, în timpul altercației, agresoarea de 15 ani lovit-o pe victimă și ulterior a folosit un briceag, provocându-i leziuni.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, în acest caz este cercetat și un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicității la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat agresoarei un briceag și care apoi asistat la actele de violență.

Polițiștii au identificat toate persoane implicate, au ridicat mijloacele materiale de probă și au dispus o expertiză medico-legale în cazul victimei și a unei expertize medico-legale psihiatrice, în cazul agresoarei, stabilindu-se că minora cercetată avea discernământ la momentul comiterii faptei.

Astfel, față de cei doi minori a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind ulterior prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰