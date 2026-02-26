Operaţie rară şi extrem de dificilă reuşită d emedicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală împreună cu o echipă sosită din Polonia. Aceştia au salvat viaţa unei paciente de 71 de ani despre care spun acum că are o evoluţie favorabilă. Operaţia a presupus implantul unui clip PASCAL.

Operaţie rară realizată în România de medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Ce este implantul PASCAL

O echipă de medici a Spitalului de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, în parteneriat cu un cardiolog intervenţionist polonez, a reuşit o operaţie extrem de rară şi de dificilă. Deşi minim invazivă, intervenţia este considerată foarte complicată.

Pacientă de 71 de ani cu implant PASCAL

Pacienta salvată are 71 de ani. Acestia i-a fost implantat un clip PASCAL printr-o procedură care se adresează pacienţilor cu insuficienţă mitrală cu risc crescut pentru chirurgia cardiacă clasică.

Sistemul PASCAL Precision este un dispozitiv transcateter inovator utilizat pentru repararea valvei mitrale şi presupune un implant de nititol şi material textil introdus prin vena femurală pentru a prinde valvele mitrale şi a bloca refluxul sangvin.

Scopul acestui implant este reducerea simptomelor de insuficienţă cardiacă, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi evitarea chirurgiei pe cord deschis.

Medicii de la Floreasca au realizat complicata operaţie

Echipa care a efectuat procedura a fost formată din Prof. Univ. Dr. Horaţiu Moldovan - chirurg cardiovascular, Dr. Cosmin Mihai - chirurg intervenţionist, Dr. Andrada Guţă - cardiolog imagist, Dr. Cătălina Negoită - ATI, Dr. Mirela Tiglis - ATI, Dr. Alexandru Zăman - rezident chirurgie cardiovasculară, Dr. Diana Caloian - rezident chirurgie cardiovasculară, Dr. Ioana Ilie - rezident chirurgie cardiovasculară. Echipa de medici români a fost asistată de Dr. Jerzy Pregowski - cardiolog intervenţionist.

