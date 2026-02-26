Reacția lui Friedrich Merz la demonstrația de kung fu a roboților umanoizi din China

Aflat la finalul vizitei în China, cancelarul german Friedrich Merz a vizitat joi compania de roboți umanoizi Unitree Robotics, unde a asistat la demonstrații de box și arte marțiale realizate de roboți.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a încheiat vizita de două zile în China cu un tur al Orașului Interzis și o demonstrație de box și kung fu susținută de roboți umanoizi. Compania chineză Unitree Robotics a fost fondată în 2016 de un tânăr chinez de 26 de ani, Wang Xingxing. Recent, roboții săi au stârnit senzație pe internet cu o demonstrație de arte marțiale de Anul Nou Chinezesc.

Merz a fost martor la un meci de box între roboți, care au 1,3 metri înălțime și folosesc tehnologii de inteligență artificială. Imaginile surprinse de jurnaliști îl arată pe cancelarul german privind amuzat și cu interes spectacolele de box și arte marțiale ale roboților.

Experții estimează că piața roboților umanoizi ar putea ajunge la zeci sau chiar sute de miliarde de dolari în următorul deceniu, dacă producția în masă devine viabilă. Prețul țintă per unitate ar fi între 20.000 și 30.000 de dolari, iar capacitatea de producție este estimată la peste 100.000 de unități pe an.

Merz, nemulţumit de supraproducția Chinei, care câștigă tot mai mult teren pe piața germană

Deși vizita lui Friedrich Merz în China a fost prezentată într-o notă pozitivă, relația dintre cele două ţări rămâne complicată și marcată de tensiuni economice. Cancelarul a lăudat cooperarea tehnologică și economică dintre Berlin şi Beijing, dar a atras atenția asupra unor probleme serioase, în special supracapacitatea industriei chineze.

Pe lângă "exemplele impresionante de bună cooperare și dezvoltare tehnologică", Merz a spus că există și "probleme dificile" care trebuie abordate deschis. Germania și UE acuză China că produce mult peste cererea pieței, iar surplusul este exportat în Europa la prețuri mai mici, afectând firmele europene. Oficialii germani susțin și că yuanul este subevaluat, ceea ce avantajează exportatorii chinezi.

Germania, care în trecut avea excedent comercial, înregistrează acum un deficit major față de China, aproape 90 de miliarde de euro în 2025. Mai mult, Europa este vulnerabilă din cauza dependenței de China în domenii precum cipurile și pământurile rare care sunt esențiale pentru industrie. Beijingul a respins în repetate rânduri acuzațiile, susținând că avantajele sale în domenii precum energia regenerabilă sprijină obiective comune, inclusiv tranziția verde.

Vizita a avut loc într-un moment de schimbări majore în relațiile transatlantice, din cauza politicilor tarifare ale SUA sub Donald Trump. Germania încearcă astfel să își echilibreze relațiile cu China. Alţi doi lideri europeni, președintele Franței Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer au efectuat în ultimele luni vizite oficiale în China.

Ce i-a cerut Merz lui Xi Jinping cu privire la Vladimir Putin

În cadrul vizitei, Merz a cerut guvernului chinez să își folosească influența pe lângă Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina. "Semnalele din partea Chinei sunt luate foarte în serios la Moscova", a declarat Merz după discuțiile cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang. Cancelarul german a fost primit miercuri cu onoruri militare la Marea Sală a Poporului din Beijing.

Potrivit guvernului chinez, la discuția cu Merz, Xi Jinping s-a declarat în favoarea negocierilor pentru a se ajunge la o soluție privind Ucraina. Cu toate acestea, el s-a abținut din nou să acuze Rusia, afirmând că toate părțile trebuie să fie implicate în mod egal, iar îngrijorările lor legitime trebuie luate în considerare. Germania a criticat mult timp Beijingul pentru că a menținut o poziție neutră față de războiul Rusiei în Ucraina.

"Dacă Xi Jinping i-ar spune mâine lui Putin să se oprească, atunci el ar trebui să se oprească poimâine", a declarat liderul german luni, înainte de a pleca spre China. Beijingul este considerat cel mai important susținător al Rusiei după ce majoritatea țărilor occidentale au rupt legăturile cu Moscova, ca urmare a invaziei la scară largă în Ucraina în urmă cu patru ani.

