Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat luni că este "clar" că Rusia a intervenit în referendumul britanic din 2016 pentru Brexit, relansând acuzaţiile de ingerinţă ale Moscovei, relatează AFP.

"Când am ajuns în Downing Street, am pus următoarea întrebare: a existat o ingerinţă a Rusiei în referendumul din 2016? Şi am primit un răspuns clar: da, a existat", a declarat Andy Burnham în podcastul "The Rest Is Politics" difuzat luni.

"Este important să stabilim cu claritate aceste fapte (...) şi să-i ajutăm pe alegătorii din Germania şi Franţa să înţeleagă că această dinamică politică este alimentată de duşmanii noştri, respectiv Rusia", a adăugat liderul laburist venit la putere în iulie.

Secretarul de stat pentru afaceri externe Stephen Doughty a afirmat totuşi că tentativele Moscovei de amestec în referendumul din 2016 "nu au reuşit".

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Andy Burnham, care a anunţat în septembrie că Regatul Unit va înfiinţa o organizaţie însărcinată să combată dezinformarea care emană din partea unor "actori ostili" ca Rusia, a mai afirmat în podcast că cancelarul german Friedrich Merz i-a spus că AfD, partid antimigranţi şi prorus, este "în mod clar legat de Rusia, finanţat" de Moscova.

Prim-ministrul urmează să vorbească din nou despre Brexit şi despre relaţiile între Londra şi Cei 27 luni după-amiază în faţa deputaţilor, prilej cu care îi va îndemna să dea dovadă de "pragmatism" în timp ce ţara se apropie de Uniunea Europeană.

El va declara că va fi un "eşec al responsabilităţii sale să întoarcă spatele posibilităţii de a încheia un nou acord cu Uniunea Europeană, susceptibil să stimuleze creşterea economică şi să lupte împotriva imigraţiei ilegale", potrivit unui comunicat al Downing Street.

"Trebuie adoptată o abordare pragmatică a relaţiei cu UE şi nu trebuie să ignorăm oportunităţile pe care le poate oferi", urmează să le spună Burnham deputaţilor.

Andy Burnham a relansat la sfârşitul lui septembrie ideea unei posibile întoarceri a Regatului Unit în Uniunea Europeană, o premieră pentru un şef de guvern britanic după Brexit.

El a evocat patru opţiuni: statu quo-ul, o revenire în uniunea vamală, în piaţa unică, "sau să mergem până la capăt", respectiv o reintegrare în UE.