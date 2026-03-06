Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, în weekendul 7-8 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 7 martie, şi duminică, 8 martie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

de Cristi Ioniţă

la 06.03.2026 , 11:02
Alina Eremia susţine un concert sâmbătă, 7 martie, la Berăria H din Bucureşti Alina Eremia susţine un concert sâmbătă, 7 martie, la Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 7-8 martie  

Sâmbătă, 7 martie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei şi fata moşneagului", la Teatrul Țăndărică. Apoi, de la ora 12.00 se joacă "Zaharașka și zăpada uitată", la Teatrul de Artă, de la ora 14.00 se joacă "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 16.30 se joacă "Între două nu te plouă!", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Fata din curcubeu", la Teatrul de Artă, "Mândrie și prejudecată (un fel de)", la Teatrul Excelsior, sau "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Duminică, 8 martie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică. Apoi, de la ora 11.00 se joacă "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 14.30 se joacă "Un gigolo de 2 lei", la Teatrul Roșu, de la ora 15.00 se joacă "Mă mut la mama", la Restaurant Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă "Ședință cu părinții", la Teatrul în Culise, iar de la ora 16.30 se joacă "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 7-8 martie

Sâmbătă, 7 martie, Alina Eremia susţine un concert, alături de band-ul ei, în Berăria H, de la ora 19.00, în timp ce pe cei de la Toma Dimitriu Trio îi puteţi vedea în concert la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00. Cei de la Moon Band susţin un concert în 14thLANE, de la ora 20.30, iar pe cei de la Altceva Band îi puteţi vedea în concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 8 martie, Analia Selis susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 18.00, iar pe Andra Andriucă şi Valeria Stoica le puteţi vedea în concert în Control Club, de la ora 19.00. Ana Coman lansează albumul "Reacţii adverse" prin intermediul unui concert susţinut în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar pe Maria Răducanu o puteţi vedea în concert la Teatrul de Artă, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 7-8 martie

Superliga de fotbal programează nu mai puţin de trei meciuri în acest weekend, în Bucureşti. Se joacă Metaloglobus Bucureşti - UTA Arad (sâmbătă, 7 martie, ora 14.30, arena din Clinceni), FCSB - Universitatea Cluj (sâmbătă, 7 martie, ora 20.00, Arena Naţională) şi Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova (duminică, 8 martie, ora 20.00, Stadionul Giuleşti).

În Liga Naţională de baschet masculin, sâmbătă se joacă meciul dintre Steaua Bucureşti şi CSU Sibiu (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00).

Duminică, 8 martie, în Sala Dinamo se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Potaissa Turda.

În Liga Naţională de volei masculin, sâmbătă se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi SCMU Craiova (Sala Dinamo, ora 18.00).

În Liga Naţională de volei feminin, sâmbătă avem meciul CSO Voluntari - CSM Bucureşti (Sala Gabriela Szabo, ora 17.00).

