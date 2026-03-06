Şedinţa Consiliului General al Capitalei, amânată din lipsă de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă

Şedinţa Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condiţiile în care au fost prezenţi doar 24 de consilieri municipali.

Este a doua şedinţă de Consiliu General care nu se poate desfăşura din cauza lipsei de cvorum. Grupul PSD a intrat în grevă săptămâna trecută, iar AUR şi-a condiţionat prezenţa de aprobarea unor proiecte. Consilierul general REPER Cătălin Teniţă a făcut apel la PSD să asigure prezenţa necesară, astfel încât Georgiana Diţă să poată să îşi preia mandatul în CGMB, după ce Cezar Cobianu a decedat la finele anului trecut.

Ce proiecte erau pe ordinea de zi

"Noi, cei de la REPER, am avut un coleg care a murit la finalul anului. Colega care trebuie să îi ia locul este pentru a şasea sau a şaptea oară prezentă aici, dar nu avem cvorum sau există alte metode prin care ea nu reuşeşte să depună jurământul. A profita de decesul cuiva este absolut abject, din perspectiva mea. Rog colegii de la PSD să înţeleagă că, indiferent de ce jocuri politice jucăm aici, este foarte important să respectăm demnitatea umană şi măcar să vină să dea posibilitatea colegei mele să ia locul colegului nostru care a decedat şi care a fost un om bun, ferm, deloc conflictual şi întotdeauna dispus să construiască lucruri. Măcar pentru chestiunea aceasta ar trebui să vină să asigure cvorumul", a transmis Teniţă.

Articolul continuă după reclamă

Într-o postare pe Facebook, consilierul general USR Dragoş Radu a reproşat reprezentanţilor AUR, PSD şi PUSL că nu participă la şedinţe pentru a dezbate proiecte necesare oraşului. "Pe reţelele sociale apar tot felul de explicaţii şi condiţii. În realitate, problema pare să fie tot vechea poveste: împărţeala. E clar că prin această absenţă blochează şi depunerea jurământului noii colege de la REPER. Dar să fim serioşi: nici dacă aceasta îşi depune jurământul nu avem garanţia unei majorităţi de dreapta. Asta se va vedea abia când ajungem la vot. Între timp, oraşul stă pe loc. Proiecte blocate, decizii amânate, timp pierdut. Din toate aceste jocuri politice, există un singur pierzător: bucureştenii", a subliniat Radu.

Pe ordinea de zi figurau proiecte care vizau desfiinţarea Centrului Expo Arte, creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile, realizarea unui audit extern pentru STB şi Termoenergetica. Şedinţa CGMB din 26 februarie nu a avut loc tot din cauza lipsei de cvorum. De asemenea, miercuri şi joi, nu s-au ţinut şedinţele comisiilor de specialitate din acelaşi motiv. Grupul PSD a anunţat pe 24 februarie că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalităţii va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

Pe 25 februarie, consilierii municipali AUR au transmis că vor participa la şedinţele CGMB doar dacă vor fi implementate o serie de proiecte, printre care acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

Pe 26 februarie, copreşedinţii REPER Bucureşti Ana-Maria Boghean şi Iulian Hatmanu au sesizat oficial Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti pentru a debloca situaţia şi a asigura depunerea jurământului de către Georgiana Diţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰