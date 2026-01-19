O invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin ”cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse a Ucrainei şi ar slăbi NATO, avertizează premierul spaniol Pedro Sanchez într-un interviu acordat în weekend.

Premierul Spaniei: "O invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin cel mai fericit om din lume" - Profimedia

Orice acţiune unilaterală a Statelor Unite împotriva integrităţii teritoriale a Danemarcei, vizând teritroiul autonom danez Groenlanda, ar consolida retroactiv logica expnasionistă a Kremlinului, consideră şeful Guvernului de la Madrid, conform Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri să impună taxe vamale suplimentare Danemarcei şi aliaţilor ei, până când va obţine ceea ce numeşte o ”achiziţie totală” a insulei arctice.

Aceste declaraţii "trebuie să fie luate în serios", cere Pedro Sanchez.

Articolul continuă după reclamă

Dacă Washingtonul are îngrijorări rreale cu privire la securitatea în Arctica, este trebuie să fie abordate în Consiliul Atlantic al NATO, cere premierul spaniol.

Madridul analizează să trimită trupe în Groenlanda, însă Sanchez precizează că "nu s-a luat o decizie" şi că va consulta mai întâi opoziţia şi grupurile parlamentare.

Pedro Sanchez respinge, însă, în mod clar, pretenţiile lui Donald Trump - care le cere aliaţilor să aloce 5% din PIB aprării.

În ceea ce priveşte Spania, acest procent este "inacceptabil" şi "inadmisibil", a subliniat el.

Regatul a atins, cu un pic peste 2% din PIB, capacităţile cerute şi nu trebuie să sacrifice sănătatea, educaţia sau politicie sociale, pentru a finanţa aceste cheltuieli militare - care nu vor consolida industria europeană a apărării -, a subliniat el.

În urma acestei escaladări, premierul spaniol pledează în favoarea unor forţe armate cu adevărat europene, în pofida faptului că acest subiect nu se bucură de unanimitate.

"Putem face să avanseze unele ţări în acest proces de integrare", declară el şi subliniază asupra necesităţii dezvoltării unei industrii europene a apărării.

Cei 27 s-au reunit de urgenţă duminică.

Preşedintele Consiliului European António Costa a reiterat, într-un concert de condamnări, poziţiacomună europeană.

"Uniunea Europeană (UE) va rămâne întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internaţional, oriunde acesta este ameninţat", a subliniat Costa.

Diplomaţia europeană a avertizat că disensiuni între aliaţi sunt în faviarea Chinei şi Rusiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰