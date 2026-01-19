România a fost invitată de Donald Trump să fie membru în Consiliul pentru Pace, o structură formată la iniţiativa preşedintelui american. Scopul declarat al organismului din care ar face parte aproximativ 50 de state este rezolvarea crizei din Gaza. Statele membre ar urma sa aibă un mandat de maximum trei ani iar dacă vor un loc permanent trebuie să plătească 1 miliard de dolari. Mai multe voci susţin însă că un astfel de consiliu reprezintă o concurenţă pentru Organizaţia Naţiunilor Unite.

Nu se ştie până în acest moment dacă preşedintele Nicuşor Dan va accepta sau nu invitaţia trimisă de Donald Trump, ca România să facă parte din acest consiliu pentru pace. Palatul Cotroceni a transmis doar că a primit, sâmbătă, această invitaţie, şi urmează să aflăm şi decizia pe care o va lua ţara noastră.

Acum, există temeri exprimate de diplomaţi europeni în presa internaţională, temeri potrivit cărora acest consiliu pentru pace inventat de Donald Trump ar fi de fapt o alternativă şi un rival la ONU, înfiinţată după al Doilea Război Mondial. De altfel, Trump a şi criticat ONU în ultima vreme şi există temeri exprimate de diplomaţi europeni potrivit cărora acest consiliu ar ignora principiile fundamentale ale cartei ONU şi, de asemenea, ar ignora dreptul internaţional. Asta doar dacă ne amintim declaraţia recentă făcută de Donald Trump, cel care spunea că în politica externă el ignoră dreptul internaţional, nu are nevoie de drept internaţional şi că se ghizdează după propriile reguli şi propria moralitate.

Ce este clar în acest moment este că lideri din mai multe state ale lumii au primit invitaţie oficială din partea lui Donald Trump de a adera la această organizaţie. Preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei, liderii din Australia şi Canada, chiar şi şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru reprezenta Europa în acest consiliu şi în această dimineaţă a venit un anunţ al Kremlinului, potrivit căruia chiar şi Vladimir Putin a primit din partea lui Donald Trump o astfel de invitaţie, ca Rusia să facă parte din acest consiliu.

Cum ar decurge negocierile acolo ne spune statutul acestei organizaţii, care a apărut în presa internaţională. Deciziile ar fi luate cu majoritate de voturi, fiecare stat membru având un vot în acest consiliu, însă orice decizie ar fi luată, ar urma să fie supusă aprobării preşedintelui american, ceea ce înseamnă, evident, că Donald Trump ar avea puteri depline în această organizaţie.

Altfel, fiecare stat membru ar avea un mandat de cel mult trei ani de zile, care ar putea fi prelungit de către preşedintele american, iar statele care şi-ar dori statutul de membru permanent ar trebui să achite o notă de plată de un miliard de dolari, fonduri lichide, bani care ar trebui să fie achitaţi în primul an de la înfiinţarea acestui consiliu.

