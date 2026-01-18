Au apărut noi imagini cu salvarea fetiţei de 5 ani, din lacul îngheţat al unui parc din Craiova. Primul care i-a sărit în ajutor a fost un cetăţean indian, angajat al unui restaurant din apropiere. A încercat să ajungă la ea pe o targă, sub ochii pompierilor, care priveau de pe mal.

După acest bărbat, în apă a sărit şi tatăl fetei. Apoi, alţi patru trecători. Din imaginile filmate de martori, se vede că, în tot acest timp, pompierii, într-o barcă, se chinuiau să spargă gheaţa. Copila a stat cel puţin 20 de minute printre sloiuri. În timp ce oamenii cereau o intervenţie mai rapidă.

Un indian, salvatorul copilei de cinci ani

Un indian, deşi iniţial s-a crezut că este nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul s-a produs sâmbătă. Bărbatul a fost primul care s-a aruncat în apa deosebit de rece, fiind urmat apoi de alți adulți.

Bărbatul a salvat copilul căzut în lacul înghețat din parcul craiovean. Bărbatul lucrează la un restaurant din zonă și a văzut momentul în care fata de cinci ani a căzut în apă, au relatat martorii.

„Un om venit din Nepal, la muncă în orașul nostru, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Romanescu și a salvat o fetiță de doar 5 ani. Fără să se gândească la el. Fără camere. Fără aplauze. Doar cu un curaj incredibil și o inimă mare. Poate că destinul l-a adus în Craiova tocmai pentru acest moment. Pentru a salva o viață”, a scris, pe Facebook, Teodor Sas, consilier local în orașul Craiova.

Consilierul local i-a mulțumit salvatorului și a cerut Primăriei Craiova „să-l onoreze așa cum se cuvine”.

„În calitate de consilier local, îi mulțumesc public pentru gestul său eroic și cred cu tărie că orașul nostru are datoria să-l onoreze așa cum se cuvine. De aceea, cer public doamnei primar și colegilor din administrația locală: să fie recompensat și sprijinit pentru gestul făcut și să arătăm că acest oraș știe să-și respecte eroii, indiferent de naționalitate. Umanitatea nu are granițe. Curajul nu are pașaport. Iar Craiova trebuie să fie un oraș care nu uită. Multă sănătate și recuperare grabnică copilei, tatălui acesteia și tuturor celor care au sărit în ajutorul fetiței. Respect, recunoștință și numai bine acestui salvator, care a reușit să înoate prin apele înghețate și să țină copila la suprafață până în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului”, a precizat consilierul local.

ISU Dolj a anunțat sâmbătă după amiaza că un copil a căzut în apa lacului din parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Victima se afla în apă la o distanță de 10 metri de mal. ISU a trimis la fața locului un echipaj SMURD și o ambarcațiune.

Mai mulți adulți au sărit în ajutorul copilului. Unul dintre ei a avut dificultăți în timp ce revenea la mal și a fost scos din apă cu ajutorul bărcii ISU. În total, șase adulți au participat la misiunea de salvare a copilului.

Toate persoanele au fost transportate la spital fiind conștiente și cooperante, a precizat ISU Dolj.

Cine este salvatorul fetiţei

Cetățeanul indian Vipan Kumar are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22 iunie 2024, prima dată ca angajat la VDG Profi Building SRL, cu sediul în județul Hunedoara, ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor. Din data de 15 decembrie 2025 este angajat al firmei Drop Energy SRL din comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj, tot ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, urmând să obțină permis de ședere în scop de angajare în muncă la noul angajator.

