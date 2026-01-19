Guvernul irakian a declarat că armata SUA și-a încheiat complet retragerea din toate bazele aflate pe teritoriul federal al țării. Acest pas reprezintă un moment important în relațiile de securitate dintre Bagdad și Washington, după peste 20 de ani de prezență militară americană.

Irak anunţă că armata SUA s-a retras complet de pe teritoriul său - Profimedia

Ministerul Apărării din Irak a precizat că ultimul grup de consilieri militari americani a plecat din baza aeriană Al-Asad, situată în provincia Anbar, vestul țării. Baza a fost un punct central al operațiunilor SUA încă din invazia din 2003. În același timp, coaliția internațională condusă de Washington a predat integral sediul Comandamentului Operațional Comun către autoritățile irakiene. Acestea au preluat în prezent controlul complet, arată CNN.

Retragerea vizează doar teritoriul federal aflat sub autoritatea guvernului central. Forțe americane rămân staționate la baza aeriană Harir, în provincia Erbil, parte a Regiunii Autonome Kurdistan. Această zonă are propriul guvern, parlament și forțe de securitate, recunoscute de constituția Irakului, iar Bagdadul nu exercită control deplin asupra ei.

Numărul militarilor americani în Irak a variat considerabil. La apogeu, în perioada de conflict intens, SUA aveau aproximativ 170.000 de soldați în țară. Retragerea completă a avut loc în 2011, în timpul administrației Barack Obama. Totuși, circa 5.000 de militari au revenit în 2014, la solicitarea Bagdadului, pentru sprijin în lupta contra grupării Stat Islamic.

Articolul continuă după reclamă

Din decembrie 2021, rolul forțelor americane a fost limitat la misiuni de instruire și asistență, cu un efectiv de aproximativ 2.500 de militari.

Anunțul retragerii survine într-un climat regional marcat de tensiuni între Washington și Teheran. Baza Al-Asad a fost ținta mai multor atacuri ale grupărilor susținute de Iran. În ianuarie 2020, Iranul a lansat un atac cu rachete balistice asupra acestei baze, ca răspuns la uciderea generalului Qasem Soleimani de către SUA la Bagdad. Ulterior, după atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, milițiile pro-iraniene au reluat loviturile asupra pozițiilor americane.

Autoritățile irakiene afirmă că armata națională dispune de capacitatea necesară pentru a proteja țara. Colaborarea cu SUA va continua sub forma instruirii, achiziției de echipamente, exercițiilor comune și coordonării operaționale, pe baza acordurilor bilaterale existente. Deși misiunea coaliției s-a încheiat pe teritoriul irakian, Bagdadul a menționat că operațiunile împotriva ISIS continuă în Siria. Sprijinul logistic american ar putea folosi în continuare baza din Erbil. Nu sunt excluse intervenții comune, dacă situația de securitate o va impune.

Retragerea ar putea consolida poziția guvernului irakian în discuțiile privind dezarmarea grupărilor armate non-statale. Formațiuni precum Kataib Hezbollah și Harakat al-Nujaba, considerate de SUA organizații teroriste, au justificat anterior păstrarea armelor prin prezența trupelor străine. Deși sunt integrate formal în Forțele de Mobilizare Populară, aceste grupuri rămân influente din punct de vedere militar și politic. Reacțiile lor oficiale la anunț nu au fost încă făcute publice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰