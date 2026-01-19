Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost, luni, runda inaugurală de la Australian Open, primil grand slam al anului.

Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open - Profimedia

Jaqueline Cristian a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6). Meciul a durat o oră şi 54 de minute.

Potrivit news.ro, pentru prezenţa în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.

România mai are două reprezentante la Australian Open: pe Gabriela Ruse, calificată în turul doi şi pe Sorana Cîrstea, care va juca marţi în primul tur.

