Loto 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Duminică, 18 ianuarie, sunt programate noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la extragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 18 ianuarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report de 9,43 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Câştigătorii de la ultima extragere

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig în valoare de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un castig în valoare de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Pucioasa, jud. Dambovita.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat doua castiguri a cate 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Oradea, respectiv la o agentie din Oravita, jud. Caras-Severin.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 9, 45, 28, 15, 7 + 13

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 8 8 2 0 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 1 2 5 5 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6 0 2 6 2 5 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 33, 20, 30, 4, 23, 15

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 44, 11, 45, 46, 33, 19

