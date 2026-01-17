Din ger în mai ger. Termometrele au coborât azi-dimineaţă la -22 de grade Celsius, iar meteorologii au extins şi prelungit codul galben. Doar patru judeţe din vest scapă. Frigul extrem a crescut consumul de electricitate, iar ţara noastră a fost două zile la rând cea mai scumpă piaţă pentru curentul cerut şi vândut de azi pe mâine. A costat aproape dublu faţă de Germania şi Franţa.

Cea mai rece dimineaţă de iarna aceasta a început cu zăpada care scârţâia sub picioare şi cu geamuri îngheţate bocnă. Cel mai frig a fost în judeţul Harghita. -22 de grade Celsius la Joseni şi -21 la Miercurea Ciuc.

Meterologii spun că trecem prin cea mai lungă perioadă de ger din ultimii 10 ani. De șapte zile, gerul nu a slăbit deloc. Iar acum, un val de aer extrem de rece, venit din Rusia, îngheaţă din nou ţara.

"Cele mai mici valori le aşteptăm în estul Transilvaniei spre -20 grade, dacă nu chiar mai puţin spre -22 de grade. Ger o să avem şi pe timpul zilei prin Moldova şi Transilvania, acolo temperaturile nu trec nici ziua de -10C", explică Mihai Hustiu, meteorolog.

La Bucureşti, termometrele au coborât până la minus 13 grade Celsius. Gerul a golit oraşul, iar prin parcuri s-au aventurat doar cei mai curajoşi... şi înfofoliţi.

Meteorologii au emis o prognoză specială şi pentru Bucureşti, cu cel mult -7 grade Celsius mâine. Senzaţia de frig va fi amplificată de norii care vor acoperi soarele şi de vântul tăios.

În Capitală este cea mai rece zi din această iarnă, iar frigul se simte peste tot: lacurile au înghețat, pe jos este alunecos, iar oamenii ies din case cu pași mici și bine îmbrăcați, pregătiți pentru cel puțin încă două săptămâni cu temperaturi sub zero și nopți la fel de aspre.

Tocmai pe asemenea ger, locatarii din aproape 2.000 de blocuri din Bucureşti nu au apă caldă sau căldură din cauza avariilor din reţeaua de termoficare.

După o săptămână de temperaturi cu minus, a îngheţat şi lacul Razelm din Delta Dunării, unul dintre cele mai mari din ţară. Dunărea începe şi ea să fie acoperită de sloiuri groase.

