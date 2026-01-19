Un român a supravieţuit accidentului feroviar din Spania. Era în apel video cu familia - presa spaniolă

Conform presei spaniole, un tânăr român a supravieţuit accidentului feroviar din Spania. În momentul impactului, el se afla într-un apel video cu familia, însă telefonul i-a fost smuls, iar timp de câteva ore nu a reușit să-i contacteze.

Apar noi detalii despre victimele accidenului feroviar din Spania. Potrivit presei locale, printre pasageri se număra şi un tânăr român, care a supravieţuit impactului, potrivit familiei sale, scrie El Diario Cordopolis.

Un tren Iryo care se deplasa de la Malaga la Madrid a deraiat duminică și a intrat pe șinele pe care un tren Alvia circula cu 200 de kilometri pe oră în direcția opusă, îndreptându-se spre Huelva. Un total de 484 de pasageri din ambele trenuri au fost afectați. Numărul morților a ajuns la 39, potrivit unor surse apropiate anchetei care au discutat luni cu agenția EFE. Un total de 73 de persoane sunt încă spitalizate, 24 dintre ele fiind în stare gravă, inclusiv patru minori.

Martorii descriu scene de groază

Articolul continuă după reclamă

Ramón Montón își caută soția, Tamara Margarita Valdés, de naționalitate cubaneză și rezidentă în Huelva. Femeia se afla în trenul Alvia. "Sunt extrem de nervos. Nu am reușit încă să o localizez. Am vorbit cu ea cu 20 de minute înainte de accident. Aproape că pierduse trenul...", spune bărbatul, încercând să-și stăpânească disperarea.

Santiago, în vârstă de 44 de ani, din Huelva, a fost unul dintre pasagerii care au încercat să ajute imediat după coliziune. "A fost o frână bruscă. Trenul s-a mișcat dintr-o parte în alta și apoi s-a oprit. Când am coborât, am văzut o persoană moartă. Am încercat să ajungem la vagonul unu, dar era un morman de fiare. Oamenii strigau după ajutor. A trebuit să mutăm cadavre, să împingem morții ca să ajungem la cei care încă erau prinși. Era aproape imposibil".

María Vidal, în vârstă de 32 de ani, se afla în vagonul patru. "A fost ca un cutremur. Totul a vibrat. Apoi a fost o frânare bruscă și s-a stins lumina. Ne-au spus să nu ne mișcăm. Am stat înăuntru aproximativ 40 de minute. Când am ieșit, vedeam ambulanțele plecând cu răniți și morți. Sunt în stare de șoc. Am avut noroc să trăiesc. Am auzit țipete îngrozitoare".

Ulterior, pasagerii au fost transportați la pavilionul sportiv din Adamuz, unde au primit asistență medicală și sprijin psihologic. Șeful pompierilor din Córdoba, Paco Carmona, a explicat la TVE că accesul la vagoanele afectate a fost extrem de dificil.

"Am găsit răni de toate tipurile: tăieturi, contuzii, fracturi deschise. Vagoanele sunt complet răsucite, un adevărat labirint de fier, scaune și resturi. A fost foarte greu să ajungem la victime". Primarul din Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), primul ajuns la locul accidentului, descrie un peisaj macabru. "Am văzut un cadavru secționat, aruncat la câțiva metri. Un om făcut zdrențe. Era noapte, nu era lumină. A fost ceva de neimaginat".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰