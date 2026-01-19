Tragedie în Spania, unde cel puţin 39 de persoane au murit duminică noapte, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropierea localităţii Adamuz. Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a declarat că este vorba despre "un accident extrem de ciudat", potrivit presei spaniole.

"Am împins morții ca să ajungem la cei vii". Mărturii de groază despre "ciudatul" accident feroviar din Spania - Profimedia Images

Luni dimineaţă, liniștea localității Adamuz a fost înlocuită de agitația provocată de prezența ambulanțelor și a echipajelor Gărzii Civile. Luminile girofarelor se reflectau pe fațadele joase ale caselor, doar prezența constantă a forțelor de intervenție trăda amploarea tragediei produse în apropiere.

Duminică seara, la ora 19:39, un tren de mare viteză al companiei Iryo, care circula pe ruta Málaga - Madrid, a deraiat în apropiere de Adamuz, în provincia Córdoba. Garnitura a deraiat pe linia alăturată, pe care venea un tren Alvia al companiei Renfe, pe ruta Madrid - Huelva. În urma impactului au murit cel puţin 39 de persoane, iar ate zeci au fost rănite.

Zona zero: nu se mai caută supraviețuitori

La câțiva kilometri de localitate, într-o zonă greu accesibilă din Sierra Morena, între viaducte și tuneluri, intervențiile continuă în ceea ce salvatorii numesc zona zero. În întunericul nopții, nu se mai caută persoane în viață. Doar trupuri neînsuflețite.

"În acest moment sunt doar comisii judiciare care se ocupă de ridicarea cadavrelor", spune, cu vocea frântă, un agent al Poliției Locale dintr-o localitate apropiată. "N-am mai văzut niciodată așa ceva". Martorii vorbesc despre vagoane contorsionate, unele complet răsturnate, oameni prinși între fiare și un haos total în primele minute după impact.

"A trebuit să împingem morții ca să ajungem la ceilalți"

Ramón Montón își caută soția, Tamara Margarita Valdés, de naționalitate cubaneză și rezidentă în Huelva. Femeia se afla în trenul Alvia. "Sunt extrem de nervos. Nu am reușit încă să o localizez. Am vorbit cu ea cu 20 de minute înainte de accident. Aproape că pierduse trenul...", spune bărbatul, încercând să-și stăpânească disperarea.

Santiago, în vârstă de 44 de ani, din Huelva, a fost unul dintre pasagerii care au încercat să ajute imediat după coliziune. "A fost o frână bruscă. Trenul s-a mișcat dintr-o parte în alta și apoi s-a oprit. Când am coborât, am văzut o persoană moartă. Am încercat să ajungem la vagonul unu, dar era un morman de fiare. Oamenii strigau după ajutor. A trebuit să mutăm cadavre, să împingem morții ca să ajungem la cei care încă erau prinși. Era aproape imposibil".

Mărturii de groază după accidentul feroviar din Spania

María Vidal, în vârstă de 32 de ani, se afla în vagonul patru. "A fost ca un cutremur. Totul a vibrat. Apoi a fost o frânare bruscă și s-a stins lumina. Ne-au spus să nu ne mișcăm. Am stat înăuntru aproximativ 40 de minute. Când am ieșit, vedeam ambulanțele plecând cu răniți și morți. Sunt în stare de șoc. Am avut noroc să trăiesc. Am auzit țipete îngrozitoare".

Ulterior, pasagerii au fost transportați la pavilionul sportiv din Adamuz, unde au primit asistență medicală și sprijin psihologic. Șeful pompierilor din Córdoba, Paco Carmona, a explicat la TVE că accesul la vagoanele afectate a fost extrem de dificil.

"Am găsit răni de toate tipurile: tăieturi, contuzii, fracturi deschise. Vagoanele sunt complet răsucite, un adevărat labirint de fier, scaune și resturi. A fost foarte greu să ajungem la victime". Primarul din Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), primul ajuns la locul accidentului, descrie un peisaj macabru. "Am văzut un cadavru secționat, aruncat la câțiva metri. Un om făcut zdrențe. Era noapte, nu era lumină. A fost ceva de neimaginat".

Ministrul Transporturilor: Un accident extrem de ciudat

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a calificat accidentul drept "extrem de ciudat". "Este un caz foarte rar, extrem de greu de explicat în acest moment. Toți experții feroviari cu care am vorbit sunt profund surprinși", a declarat ministrul într-o conferință de presă susținută în cursul nopții, la Madrid.

Ancheta este în plină desfășurare. Întrebarea care planează asupra localității Adamuz, în timp ce satul rămâne treaz în frigul dimineții, este una singură: cum a fost posibil un asemenea accident pe o linie de mare viteză considerată sigură?

