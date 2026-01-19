Echipa naţională a Senegalului a învins duminică seara, la Rabat, scor 1-0 după prelungiri, reprezentativa Marocului, în finala Cupei Africii pe Naţiuni, cucerind trofeul.

Cupa Africii pe Naţiuni: Senegal câştigă trofeul după un meci cu peripeţii, decis în prelungiri, 1-0 cu Maroc

A fost scor alb la Rabat, pe Stade Prince Moulay Abdellah, în prima repriză a finalei Cupei Africii pe Naţiuni, disputată între Senegal şi echipa ţării gazdă, Maroc.

Şi partea secundă a meciului se îndrepta către un final cu scor alb, când, în al şaptelea minut al prelungirilor, arbitrul congolez Ndala Ngambo a dictat penalti după verificarea VAR la un contact în careul senegalez între Diouf şi marocanul Brahim Diaz.

Considerând că sunt nedreptăţiţi, pentru că lovitura de pedeapsă a fost prea uşor acordată, jucătorii senegalezi au ieşit de pe teren, în semn de protest. După aproape cincisprezece minute, impulsionaţi de căpitanul Sadio Mane, care le-a cerut să revină şi să încheie finala, senegalezii au reapărut pe gazon.

Brahim Diaz a executat penaltiul. Marocanul a încercat o „panenka”, dar portarul Edouard Mendy a rămas pe loc şi a prins şutul telefonat al lui Diaz.

S-a intrat în reprizele de prelungiri, în care Senegal a deschis scorul. Idrissa Gueye a pasat şi Pape Gueye a marcat în minutul 94.

Potrivit news.ro, Senegal s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 chiar în faţa ţării gazdă a competiţiei, Maroc, şi a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Africii pe Naţiuni, după ce ridicase trofeul şi în 2021.

