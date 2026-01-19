Scrisoarea lui Donald Trump pentru premierul Norvegiei: "Nu mai simt obligaţia să mă gândesc exclusiv la pace"

Dragă Jonas: Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit PLUS de 8 războaie, nu mai simt obligația să mă gândesc exclusiv la Pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci mă pot gândi acum la ceea ce este bine și potrivit pentru Statele Unite ale Americii. Danemarca nu poate proteja acel pământ de Rusia sau China și de ce au oricum "dreptul de proprietate"? Nu există documente scrise, ci doar că o navă a debarcat acolo acum sute de ani, dar am avut și noi nave care au debarcat acolo.

Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa și acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este sigură dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc! Președinte DJT

Donald Trump a intensificat presiunea asupra Groenlandei într-un mesaj înfiorător adresat prim-ministrului Norvegiei, avertizând că nu mai simte obligația să se gândească „doar la pace” deoarece nu i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace.

În scrisoarea președintelui SUA către Jonas Gahr Store, Danemarca a cerut din nou să-i predea controlul asupra Groenlandei din motive de securitate.

"Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite", a spus el într-o scrisoare publicată în această dimineață.

Donald Trump a susținut că Danemarca deține Groenlanda doar pentru că "o navă a debarcat acolo acum sute de ani" și că țara scandinavă nu o poate proteja de Rusia sau China.

Aparent, scrisoarea a fost scrisă de Trump și apoi transmisă mai multor ambasadori europeni la Washington de către personalul Consiliului de Securitate Națională. Dar a fost divulgată și către PBS în SUA, relatează Daily Mail.

Panica provocată de scrisoare și limbajul acesteia în această dimineață a fost atât de mare, încât au existat îngrijorări că ar putea fi falsă.

Dar prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a confirmat că este autentică.

El a declarat: "Pot confirma că acesta este un mesaj pe care l-am primit ieri după-amiază de la președintele Trump. Acesta a venit ca răspuns la un scurt mesaj adresat președintelui Trump de mine mai devreme în cursul zilei, în numele meu și al președintelui Finlandei, Alexander Stubb. În mesajul nostru către Trump, ne-am transmis poziția împotriva creșterii tarifelor vamale impuse de acesta Norvegiei, Finlandei și altor țări selectate. Am subliniat necesitatea dezescaladării schimbului și am solicitat un apel telefonic între Trump, Stubb și mine în timpul zilei Răspunsul de la Trump a venit la scurt timp după ce am trimis mesajul. A fost alegerea lui Trump să împărtășească mesajul cu alți lideri din țările NATO", a declarat oficialul.

Aceasta a avut loc după ce Keir Starmer l-a confruntat aseară pe Donald Trump cu privire la amenințarea sa de a cuceri Groenlanda.

Într-o mustrare fără precedent, pe fondul avertismentelor că NATO "se îndreaptă spre dezastru", el i-a spus președintelui SUA că propunerea sa de a impune tarife vamale celor dispuși să apere insula este "greșită".

Confruntarea a avut loc după ce liderii occidentali l-au avertizat pe Donald Trump că riscă o "spirală descendentă periculoasă" în relații, adăugând că noua lor misiune arctică "nu reprezintă o amenințare pentru nimeni".

Pe măsură ce o criză tot mai profundă amenință viitorul NATO, liderii europeni iau în considerare utilizarea așa-numitei lor "bazooka" comercială pentru prima dată ca represalii, un instrument economic care ar afecta SUA cu tarife vamale de 93 de miliarde de euro.

"Marea bazooka" este un instrument adoptat în 2023 pentru a combate șantajul politic.

Acesta permite UE să restricționeze participarea țărilor la licitații publice, să limiteze licențele comerciale și să blocheze accesul la piața unică.

Însă nu a existat niciun semn că Casa Albă ar da înapoi, o figură cheie criticând Europa ca fiind prea slabă pentru a se apăra.

