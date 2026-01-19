Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună

Caserolă sau comandă la birou? E o alegere care ne poate salva până la 2.000 de lei lunar. Mâncarea comandată s-a scumpit cu până la 30% doar în ultimul an, aşa că tot mai mulţi români îşi regândesc bugetul şi caută soluţii rapide pentru un prânz gătit acasă - mai ieftin şi de multe ori mai sănătos. Internetul e plin de idei, iar ideea de planificare a meselor pe toată săptămâna a devenit acum un trend!

Cati îşi pregăteşte săptămânal caserola pentru birou. Urmăritorilor ei le-a plăcut atât de mult ideea, încât au cerut o serie de clipuri cu idei de reţete. "În general, merg pe chestii destul de simple şi ce mai am prin frigider. Astăzi am făcut 2 frigărui de pui pe care de obicei îmi place să le combin cu fibre de oricare. Astăzi am nişte spanac şi valeriană şi mai am jumătate de castravete şi de morcov şi încă jumătate de avocado. Cu restul puiului am făcut de exemplu pentru o altă zi un wrap cu exact aceleaşi ingrediente. Wrapul asta e în jur de 8 lei, aici cred că avem un leu de salată şi măr", explică Cati Avădănii, influencer.

Am comandat în redacţie un wrap similar cu acela pe care ni l-a gătit Cati şi am plătit pe el 36 de lei şi 30 de bani cu tot cu livrare. Este un cost de 3 sau chiar de patru ori mai mare decât dacă ar fi să îl gătim acasă si nu i-am adăugat nicio salată suplimentară şi nici măcar o băutură.

Şi banalul şniţel cu piure a ajuns să coste de cel puţin 4 ori mai mult pe aplicaţiile de livrare. Dacă acasă gătim o porţie cu aproxtimativ 10 lei, când comandăm plătim cu tot cu taxe aproximativ 45 de lei în Capitală, dar în preţ intră şi timpul pe care nu-l mai petrecem în bucătărie!

Articolul continuă după reclamă

"Rareori îmi gătesc, în zilele libere. M-am gândit să gătesc şi acasă pentru că aşa aş economisi mai mulţi bani 2000 de lei, 2500, sunt nişte bani pe care aş putea să-i investesc în ceva decât să-i dau pe mâncare".

"Prefer să-mi iau mâncare de acasă făcută de mine. Pe o săptămână estimativ dau cam două trei sute de lei pe alimente, ceea ce la un calcul rapid, o persoană cred că dă minim 50 de lei pe mâncat în oraş, aşa că este o variantă mult mai bună".

Dacă alegem să ne gătim caserola acasă, mare atenţie la cantităţi atunci când ajungem în supermarket! "Întotdeauna o listă! În principiu, alimentaţia noastră se împarte în alimente de bază, alimente care au un cost extrem de limitat. În etapa a doua ar fi proteina, în general carnea este mai scumpă şi în etapa a treia intră şi aceste achiziţii impulsive, gustările. Putem să ne bazăm pe piureuri, salate, supe şi ciorbe. Dacă se întâmplă să avem alimente în exces, depozitarea lor în congelator este binevenită", explică Gabriel Gorgan, bucătar.

Anul trecut, piaţa livrărilor a ajuns să reprezinte 27% din HoReCa urbană şi, pentru prima dată, au depăşit restaurantele clasice.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰