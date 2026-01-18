Gerul venit din Rusia doboară recorduri. De 60 de ani nu a mai fost atât de frig. Meteorologii au prelungit şi extins astăzi a treia oară codul galben de temperaturi extreme. Cu toate acestea, unii şi-au făcut curaj să înoate într-o piscină în aer liber.

Într-un decor de Polul Nord, la staţia meteo de la Vârful Omul au fost înregistrate minus 20 de grade Celsius. Viscolul a acoperit cabana pe jumătate, iar în zonă este risc însemnat de avalanşă. Frigul extrem a creat peisaje polare şi la malul mării. De la stabilopozi plini de zăpadă îngheţată până la un lac din staţiunea Mamaia îngheţat bocnă. Minus 10 grade celsius au arătat termometrele azi-dimineaţă la Constanţa.

Gerul mai slăbeşte de vineri, dar numai câteva zile

Cel mai frig a fost, pentru a doua zi la rând, în judeţul Harghita. Minus 21 de grade Celsius la Miercurea Ciuc, minus 19 la Topliţa şi Joseni. A fost cea mai friguroasă dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani în judeţele Botoşani, Tulcea şi Călăraşi. Iar gerul se extinde în toată România. "Vom avea nopţi cu temperaturi cuprinse în general între minus 20 şi minus 10 grade în cea mai mare parte din ţară, iar pentru mâine noapte, cod galben de ger pentru întreaga ţară", a declarat Meda Andrei, meteorolog.

La Bucureşti, gerul a golit străzile, dar a umplut o piscină. 50 de sportivi au înfruntat apele îngheţate la un camionat naţional de înot. Temperaturile scăzute nu îi sperie pe sportivi. Deşi afară au fost minus 6 grade, iar apa are aproape zero grade, concurenţii spun că odată ajunşi în piscină senzaţia de rece dispare. Gerul mai slăbeşte de vineri, dar numai câteva zile. Foarte frig va fi până la jumătatea lunii viitoare.

