A murit Billy Steinberg, creator al hiturilor "Like a Virgin" și "I'll Stand by You"

Compozitorul şi textierul american Billy Steinberg, unul dintre cei mai prolifici ai anilor 1980 şi 1990, autorul versurilor unor hituri precum ''Like a Virgin'', interpretat de Madonna, a decedat luni în California, la vârsta de 75 de ani.

Muzicianul a murit după o lungă luptă cu cancerul, a precizat avocatul lui, Laurie Soriano, pentru revista Variety.

Billy Steinberg a mai compus pentru Cindy Lauper (''True Colors''), Whitney Houston (''So Emotional''), dar şi pentru The Pretenders (''I'll Stand by You''), în colaborare cu compozitorul Tom Kelly.

A colaborat de asemenea cu cântăreaţa canadiană Céline Dion.

Steinberg a fost recompensat cu Grammy în 1996 pentru contribuţia sa la albumul lui Céline Dion ''Falling Into You'', desemnat ''albumul anului''.

Compozitorul a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 2011. ''Numeroase melodii ale sale au devenit clasice atemporale şi continuă să inspire numeroşi artişti de renume'', a precizat, la momentul includerii lui Steinberg, această instituţie dedicată compozitorilor.

