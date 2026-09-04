Preţul motorinei la pompă a atins un maxim istoric în SUA. A ajuns la 5.85 dolari pentru un galon

Prețul motorinei la pompă a atins, vineri, un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 5,85 dolari, adică aproximativ 5 euro, conform datelor de la Asociația Americană a Automobilului (AAA), scrie AFP, potrivit Agerpres.

Precedentul record a fost stabilit în luna iunie 2022, când motorina a atins un preţ mediu de aproape 5,82 dolari pe galon, la câteva luni după începerea războiului din Ucraina şi impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei, un important producător de petrol.

În acest an, preţurile la energie au crescut vertiginos după ce Statele Unite au lansat un război împotriva Iranului, Teheranul ripostând prin blocarea Strâmtorii Ormuz, o importantă rută maritimă pentru transportul hidrocarburilor.

La benzinăriile americane, preţul benzinei obişnuite a crescut din nou în ultima perioadă, ajungând la o medie de 4,15 dolari pe galon. Acest preţ este, deocamdată, sub maximul istoric pentru acest produs, 5,05 dolari per galon, atins tot în 2022, potrivit AA.

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Vă reamintim că, după ce s-a întâlnit cu ministrul rus de Finanțe, secretarul Trezoreriei SUA a declarat că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruseşti au dus la șocul energetic global. Amintim că americanii au stârnit furia europenilor în această săptămână după ce l-au invitat la reuniunea statelor G20 pe ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, fără a-i anunța pe parteneri.

Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe Washington

Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune asupra Executivului de la Washington, cu câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Preşedintele Donald Trump a făcut din îmbunătăţirea puterii de cumpărare una dintre priorităţile sale în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2024, pe care le-a şi câştigat.

Înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, preţul mediu la nivel naţional în SUA pentru un galon de motorină era de aproximativ 3,76 dolari, potrivit AAA. Preţurile au crescut rapid pe măsură ce costul ţiţeiului, principalul ingredient al motorinei, precum şi al benzinei, a crescut vertiginos pe fondul întreruperilor lanţurilor de aprovizionare şi al reducerilor de producţie în Orientul Mijlociu.

Combustibilul mai scump creşte facturile pentru companiile din toate sectoarele, unele dintre acestea transferând deja costurile către consumatori sub forma unor taxe suplimentare pentru comenzile online şi coletele trimise prin poştă. Iar cumpărătorii ar putea vedea din ce în ce mai multe surprize negative pe rafturile magazinelor, notează AFP.