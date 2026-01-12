Prima întâlnire a lui Putin în 2026: Cu un oficial responsabil de programul de reînarmare al Rusiei

Vladimir Putin a apărut pentru prima dată la muncă în acest an. Liderul rus a avut prima întâlnire, cel mai probabil deloc întâmplător, cu Denis Manturov, vicepremierul responsabil de vastul program de reînarmare al Rusiei.

Faptul că prima întâlnire a lui Vladimir Putin din 2026 a fost cu unul dintre cei mai influenți oficiali ruși din domeniul industriei și apărării, nu sugerează tocmai un interes ridicat pentru "un acord de pace" în Ucraina.

Potrivit presei de stat ruse, prim-vicepremierul Denis Manturov a anunțat că, în 2025, peste 1.000 de noi tipuri de echipamente militare au fost testate pe linia frontului din Ucraina. El i-a raportat președintelui Putin că industria de apărare a Rusiei și-a îndeplinit toate obiectivele stabilite prin contractele guvernamentale din 2025.

Rusia anunță un record în exporturile de armament: contracte semnate în valoare de 70 miliarde dolari

Rusia a semnat contracte externe pentru tehnică militară în valoare record de 70 de miliarde de dolari, i-a transmis Manturov lui Putin, subliniind că, înainte de 2022, valoarea maximă a contractelor era de 55 de miliarde de dolari.

El a subliniat interesul internațional pentru sistemele rusești de război electronic și drone, afirmând că "tehnica testată în cadrul operațiunii militare speciale (denumirea oficială a războiului din Ucraina) se promovează de la sine".

Manturov a mai spus că, în ultimii trei ani, numărul angajaților din industria de apărare a Rusiei a crescut la 3,8 milioane de persoane. Vladimir Putin l-a îndemnat pe vicepremier să acorde o atenție mai mare productivității din acest sector.

