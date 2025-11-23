Toţi ochii sunt aţintiţi spre Geneva, unde astăzi are loc o primă întâlnire între oficiali europeni, ucraineni şi americani pe tema planului de pace propus de Donald Trump. Consilieri pe probleme de securitate naţională din Franţa, Germania şi Marea Britanie vor fi prezenţi la discuţie. Surse diplomatice spun că Italia va trimite şi ea un reprezentant.

Planul în 28 de puncte este, însă, privit în continuare cu îngrijorare de Kiev. Textul obligă, practic, Ucraina să renunţe la teritorii, să uite de NATO şi să accepte retragerea din zone pe care Rusia nu le-a cucerit. De la Casa Albă, preşedintele american spune, însă, că aceea nu este varianta finală a acordului.

Discuţiile de astăzi de la Geneva vor avea loc între delegaţia Ucrainei şi cea a Statelor Unite. Şeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, directorii serviciilor de informaţii şi preşedintele Consiliului de Securitate vor vorbi despre acordul de pace al lui Donald Trump cu Secretarul de Stat american Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff. Prezenţi vor fi şi consilierii pe probleme de securitate naţională din mai multe ţări europene.

Deşi Trump a declarat recent că planul în 28 de puncte ar trebui să fie acceptat de ucraineni până joi, când americanii sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, ieri, liderul de la Casa Albă a spus că aceasta nu este oferta finală pentru oficialii de la Kiev.

În marja summitului G20 din Johannesburg, marii lideri din Europa au aplaudat eforturile de pace ale lui Donald Trump, dar au insistat că este nevoie ca şi ei să fie consultaţi.

Acum, Statele Unite transmit aliaţilor din NATO că, dacă Zelenski nu va semna acordul de pace, Ucraina va avea de suferit mai mult în viitor.

Săptămâna viitoare, o delegaţie din care fac parte Emmanuel Macron, Friederich Merz şi Giorgia Meloni ar putea merge la Washington pentru a-i prezenta preşedintelui american o contrapropunere.

