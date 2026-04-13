Prima reacţie de la Kremlin după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria

Rusia susţine că rămâne deschisă dialogului cu noua conducere a Ungariei și respectă rezultatul alegerilor sale, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit CNN.

„Ne aşteptăm să continuăm contactele noastre extrem de pragmatice cu noua conducere a Ungariei”, a spus reprezentantul Kremlinului. Rusia respectă alegerea făcută de poporul maghiar, a declarat Dmitri Peskov, referindu-se la rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria, unde Viktor Orban, care întreţinea relaţii cordiale cu liderul rus, a pierdut categoric puterea, după 16 ani.

Prima reacţie de la Kremlin

„Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmpla după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară”, a declarat Peskov. „Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a comentat Peskov.

Pe de altă parte, Kremlinul susţine că alegerile din Ungaria nu vor influenţa evoluţia conflictului din Ucraina. „Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio legătură aici”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Peskov a adăugat că decizia UE de a aloca 90 de miliarde de euro pentru Ucraina va fi luat în primul rând de Bruxelles.

Finanţarea de 90 de miliarde de euro a Kievului pentru anii 2026 şi 2027 a fost îngheţată din cauza poziţiei prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

