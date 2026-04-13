Peter Magyar ia în calcul referendum pentru aderarea Ucrainei la UE: "Politica se referă la oameni"

Peter Magyar, învingător în alegerile legislative din Ungaria, a declarat luni că ungurii apreciază apartenenţa la UE şi NATO, însă a semnalat deficienţe ale Uniunii, inclusiv legate de lobby şi de o conducere slabă, potrivit News.ro.

"Este o organizaţie birocratică complicată, care caută compromisuri", a spus el, subliniind că "se pot găsi compromisuri" care vor funcţiona pentru Ungaria, relatează The Guardian.

Cum vede Peter Magyar Uniunea Europeană

"Sunt sigur că vom avea polemici, dar nu mergem acolo să ne luptăm de dragul luptei, ca să putem scrie pe panouri publicitare că Bruxelles-ul este rău şi trebuie oprit", a adăugat el, într-o aluzie la campaniile lui Viktor Orban, premierul pe care l-a învins duminică în alegeri şi l-a îndepărtat de la putere după 16 ani de dominaţie politică în Ungaria.

Pe de altă parte, Peter Magyar a apărat "populismul de tip bun", îndeamnând liderii UE să se reconecteze cu electoratul. Magyar a subliniat cât timp a petrecut în campanie întâlnindu-se cu oamenii obişnuiţi şi a amintit de marşul făcut anul trecut până la graniţa cu România, într-o campanie de "reunificare" a naţiunii, în încercarea de a atrage de partea sa alegătorii naturali ai Fidesz-ului lui Viktor Orban. În context, el a reamintit că premierul maghiar l-a susţinut în campania prezidenţială pe liderul AUR, George Simion, o alegere nefirească, pentru că "i-a trădat" pe etnicii maghiari din Transilvania.

Magyar, avertisment pentru liderii europeni: "Rămâneţi alături de oameni"

Peter Magyar a mărturisit că este întrebat de ce campania sa a avut atât de mult succes şi spune că "secretul constă în faptul că politica se referă la oameni, iar acest lucru este ceea ce mulţi politicieni au uitat".

"Văd că în multe locuri din Europa există crize guvernamentale, una după alta. Politicienii mainstream sunt speriaţi că forţele extreme câştigă tot mai mult teren şi că sistemul de partide este răsturnat în multe ţări europene. Pot transmite un mesaj, aşa cum mi-au cerut personal politicienii din Europa de Vest să le dezvălui secretul: trebuie să rămâneţi alături de oameni. Trebuie să depuneţi efort, fie că vă place sau nu. Am vizitat 700 de oraşe şi sate în doi ani. Sunt oraşe şi sate pe care le-am vizitat de şapte ori. Am petrecut mai mult timp pe străzile şi în pieţele Ungariei decât în propriul meu pat, în propriul meu apartament. Asta a însemnat că mi-am văzut cei trei fii mult mai rar decât mi-aş fi dorit. Am străbătut Ungaria. Am fost în cele mai mici aşezări. Am întâlnit milioane de oameni. M-am uitat în ochii a sute de mii de oameni. Ne-am strâns mâinile şi am întrebat: 'Cum putem ajuta? Cum putem dovedi că politica poate fi frumoasă, poate fi sinceră, poate fi onestă, poate fi corectă şi poate fi utilă?' Mulţi oameni pot spune că acesta este populism. Dacă este, este un populism de bună calitate, pentru că asta ar trebui să însemne politica, nu discursuri corecte din punct de vedere politic, ci onestitate şi umanitate", a arătat Peter Magyar.

El a adăugat că postările de pe Facebook şi frenezia de pe reţelele sociale nu vor înlocui niciodată acel element al politicii care se bazează pe relaţia directă dintre oameni.

Magyar vrea mai multe referendumuri, inclusiv pe tema aderării Ucrainei la UE

În acest context, el şi-a declarat intenţia de a recurge mai mult la instrumentul referendumului în luarea deciziilor politice, ceea ce ar putea fi un indiciu că, aşa cum a mai declarat, ar putea supune consultării populare decizia Ungariei de a accepta sau nu intrarea Ucrainei în UE, ceea ce, potrivit experţilor, n-ar fi o veste bună pentru Kiev, pentru că cel mai probabil "Nu" ar prevala.

Magyar a respins, de asemenea, ceea ce el a numit "minciunile" guvernului anterior, afirmând că noul guvern se va angaja, de asemenea, pentru pacea în Europa, în ciuda afişelor alarmiste lipite peste tot în Ungaria şi a "propagandei de tip Goebbels, de tip Coreea de Nord" cu privire la intenţiile sale faţă de Ucraina.

"În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria susţine pacea. Guvernul Tisza va fi un guvern al păcii", a dat el asigurări.

Magyar îl acuză pe Orban că a ignorat problemele interne ale Ungariei

De altfel, Magyar l-a criticat pe Orbán pentru că s-a concentrat, spune el, prea mult pe afacerile externe - cu Rusia, Ucraina, SUA şi Iran - şi nu pe rezolvarea problemelor interne cu care se confruntă electoratul. "A vorbit despre orice, cu excepţia problemelor care afectează poporul maghiar, iar poporul maghiar a spus nu la toate acestea", a subliniat el. "Istoria noastră nu se scrie la Bruxelles sau la Washington, ci pe străzile şi în pieţele maghiare", a punctat el.

