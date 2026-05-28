Crizele de furie ale copiilor sunt testul suprem de rezistenţă psihică pentru orice părinte, mai ales când izbucnesc în public. Iar după astfel de scene, opt din zece copii îşi conving familia să le cumpere dulciuri sau chipsuri din magazinul în care au intrat. Psihologii avertizează că este cea mai greşită soluţie pentru a opri tantrumul şi vin cu alte recomandări pentru aceste situaţii-limită.

"Tre să-i cumperi copilului când îi e poftă. E copil, pofteşte..." - Aceasta este atitudinea multor părinţi în faţa crizelor de furie ale copiilor care cer gustări pline de zahăr şi E-uri. Cristi are un băiat de doi ani şi jumătate şi admite: cedează de fiecare dată când merge cu el la cumpărături.

"Uneori cere, alteori le pune singur în coş. […] Evident, dulciuri... cele colorate, la vârsta lui nu face diferenţa între ele, îl atrag culorile, deci cele colorate, bomboane şi apoi jucăriile", spune Cristi.

Când apar şi când încetează tantrumurile

Articolul continuă după reclamă

Crizele de furie, numite tantrumuri de pediatri, încep în jurul vârstei de doi ani şi durează până spre 11 ani. Majoritatea izbucnirilor au loc în magazine. Mai mult de jumătate dintre copii cer părinţilor gustările nesănătoase pe care le văd pe rafturi, iar o treime le pun ei direct în coş.

"E strategie de marketing şi aşezate la rafturi astfel încât să-i atragă şi la nivelul lor pe rafturi", spune un părinte.

Ca să evite tantrumul şi toate privirile celor din jur aţintite asupra lor, mulţi părinţi cumpără şi ce nu aveau pe listă.

"Îmi aduc aminte de mine cel puţin când eram mic şi-mi doream să primesc ceva. Şi tocmai de aceea cedăm. [...] Mai mult pe un fond emoţional", explică Vlad.

Ce pot părinţii să facă în cazul în care un copil are un tantrum

În locul acceptării dulciurilor neprogramate, psihologii recomandă părinţilor să înveţe să gestioneze tantrumurile. Uneori, cea mai bună abordare este să îi permită copilului să se descarce fără violenţe fizice sau de limbaj, care pot să amplifice criza.

"Dacă ştim că e un copil care s-a aşezat în fund, începe să plângă, dar relativ repede reuşeşte să se liniştească, putem să aşteptăm, să nu ieşim din situaţie. Pentru că, până la urmă, tantrumurile sunt nişte oportunităţi de învăţare pentru copil de a-şi gestiona frustrarea şi furia", sunt soluţiile oferite de psihologul Andreea Vînturache.

Ca să nu ajungă în astfel de situaţii, părinţii ar fi bine să le vorbească celor mici despre alimentaţia sănătoasă.

"Iar în momentul în care eu, ca părinte, vin şi spun că ciocolata asta nu e sănătoasă, că are prea mult zahăr, uite, cumpărăm portocala asta, pentru copil să nu fie un factor de noutate", a mai spus Andreea Vînturache.

O lege în vigoare de trei ani obligă comercianţii să nu expună dulciuri şi gustări nesănătoase în zona caselor de marcat la care au prioritate părinţii cu copii de până la cinci ani.

Andreea Petrescu Like A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰