NASA a publicat primele imagini spectaculoase surprinse de echipajul misiunii Artemis 2 de pe fața nevăzută a Lunii, într-un moment istoric pentru explorarea spațială. Fotografiile, care includ un "apus de Pământ" și o eclipsă solară văzută din spatele Lunii, oferă o perspectivă rară asupra Universului și marchează o premieră absolută: primii oameni care au observat aceste fenomene din această poziție unică.

Prima imagine, numită "Apus de Pământ", arată planeta noastră dispărând în spatele feţei pătate a Lunii şi aminteşte de fotografia "Răsărit de Pământ" realizată de astronautul Bill Anders de pe Apollo 8 în 1968. O umbră care avansează delimitează partea întunecată a planetei noastre, unde miliarde de oameni dormeau în timp ce echipajul Artemis 2 scria istorie, scrie Agerpres.

O eclipsă solară văzută din spatele Lunii, o premieră absolută

O a doua imagine nouă prezintă o eclipsă solară uimitoare, observată în timp ce astronauţii se scufundau în spatele Lunii - oferindu-le aproximativ 40 de minute de linişte radio completă pentru a se bucura de privelişte.

Articolul continuă după reclamă

"Când eram pe partea ascunsă a Lunii, privind înapoi spre Pământ, nu te simţeai ca şi când te-ai fi aflat într-o capsulă", a spus specialistul misiunii Artemis 2, Jeremy Hansen. "Ai fi fost transportat pe partea ascunsă a Lunii. Şi chestia asta te-ar fi pus pe gânduri. A fost o experienţă umană extraordinară. Suntem atât de recunoscători pentru asta".

Membrii echipajului Artemis 2 sunt primii oameni din istorie care au văzut o eclipsă solară din spatele Lunii. Totalitatea - blocarea completă a Soarelui de către discul lunar - a durat aproximativ o oră. În acest timp, astronauţii au raportat că au văzut planete strălucitoare (inclusiv Marte, Venus şi Saturn) alături de stele.

Ce au văzut astronauții în timpul fenomenului rar

Strălucirea slabă a luminii Pământului şi fâşii din coroana solară, pe care le-au descris ca "fire de păr de bebeluşi", au apărut pe marginile discului lunar.

"Acest lucru continuă să fie ireal", a spus pilotul Artemis 2, Victor Glover, la un moment dat în timpul survolului de şapte ore. "Soarele a trecut în spatele Lunii, iar coroana este încă vizibilă şi este strălucitoare şi creează un halou aproape în jurul întregii Luni. Pământul este atât de strălucitor acolo, iar Luna este pur şi simplu suspendată în faţa noastră".

Survolul selenar i-a transformat pe Glover, Hansen, specialista misiunii Christina Koch şi pe comandantul Reid Wiseman în primii oameni din istorie care au văzut întreaga faţă ascunsă a Lunii - o performanţă imposibilă în timpul misiunilor Apollo din cauza traiectoriilor de zbor ale acelor misiuni.

"Frate, ador terminatorul", a strigat Glover la centrul de control al misiunii, referindu-se la linia de demarcaţie dintre zi şi noapte pe Lună. "Există atât de multă magie în terminator - insulele de lumină, văile care arată ca nişte găuri negre. Ai senzaţia că poţi cădea direct în centrul Lunii dacă ai păşi în unele dintre ele. Este pur şi simplu captivant din punct de vedere vizual".

Descoperiri noi pe suprafața Lunii

Lângă linia terminatorului, echipa a descoperit şi două noi cratere lunare, pe care au cerut să le numească Integrity, după indicativul oficial al capsulei echipajului, şi Carroll, în onoarea regretatei soţii a lui Wiseman.

În timpul survolului, echipajul s-a arătat uimit de nuanţele de verde şi maro de pe suprafaţa Lunii, documentând craterele nevăzute anterior şi observând altele noi.

Survolul i-a propulsat pe astronauţi la o distanţă maximă de 406.777 de kilometri de Pământ, doborând recordul anterior de distanţă faţă de Pământ a unui echipaj uman cu aproximativ 6.600 km.

La fel ca alte două duzini de astronauţi care au fost pe Lună, membrii echipajului au declarat că s-au simţit schimbaţi de ceea ce a văzut.

"Când avem această perspectivă şi o comparăm cu Pământul, casa noastră, ne aminteşte cât de multe avem în comun", a spus Christina Koch. "Tot ce avem nevoie, Pământul ne oferă. Şi acesta este un fel de miracol şi unul pe care nu îl poţi cunoaşte cu adevărat până nu ai avut perspectiva din exterior".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰