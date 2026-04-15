Un asteroid de proporţii va trece pe lângă Pământ în 2029 şi va fi vizibil. NASA: "E un eveniment foarte rar"

Un asteroid va fi în curând vizibil cu ochiul liber într-un eveniment ceresc rar, potrivit astronomilor. Asteroidul 99942 Apophis – numit după zeitatea egipteană a haosului, întunericului și focului – este așteptat să treacă în siguranță pe lângă Pământ pe 13 aprilie 2029, potrivit NASA.

Asteroidul va trece la aproximativ 32.000 de kilometri de Pământ – de aproape 12 ori mai aproape decât distanța medie a Lunii față de Pământ și mai aproape decât mulți sateliți de pe orbita geosincronă – ceea ce îl face una dintre cele mai apropiate evenimente înregistrate vreodată pentru un obiect de dimensiunea sa și un "eveniment foarte rar", anunţă NASA, conform ABC News.

Apropierea va fi vizibilă pentru observatorii de la sol în emisfera estică, dacă vremea permite, potrivit NASA. Va fi suficient de aproape încât observatorii cerului să nu aibă nevoie de un telescop sau de un binoclu pentru a-l vedea, spun astronomii.

Când Apophis a fost descoperit pentru prima dată în 2004, a fost etichetat drept un asteroid potențial periculos din cauza posibilității ca acesta să impacteze Pământul în 2029, 2036 sau 2068, potrivit NASA.

După ce au urmărit îndeaproape asteroidul și orbita sa folosind telescoape optice și radar terestru, astronomii sunt acum încrezători că nu există riscul ca Apophis să impacteze Pământul timp de cel puțin 100 de ani.

Atracția gravitațională a Pământului ar putea schimba orbita asteroidului în jurul soarelui la trecerea sa în 2029, făcând orbita puțin mai mare sau perioada orbitală puțin mai lungă, dar riscul de impact cu Pământul va rămâne același, spune NASA. Trecerea sa apropiată va oferi, de asemenea, astronomilor din întreaga lume oportunitatea de a afla mai multe despre asteroid.

