Primele pensii în euro plătite sub pază, în Bulgaria. Oamenii sunt zăpăciţi de trecerea la moneda europeană

Bulgarii sunt zăpăciţi de trecerea la euro. Pe lângă preţurile care au explodat oamenii au probleme şi cu schimbul valutar. Li se cer comisioane mari pentru conversia valutară.

Unele bănci refuză să schimbe banii celor care nu sunt clienţi şi solicită un comision de 15 leva per tranzacţie. De asemenea, instituţiile financiare au pus limitări la suma pe care oamenii o pot transforma în euro, mult sub pragul stabilit de autorităţi. Banca Naţională a anunţat că va controla zilnic procedurile de schimb valutar şi ameninţă cu amenzi pentru nerespectarea regulilor de conversie.

Probleme la micile benzinării

Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se facă tranziţia de la leva la euro, este prea scurtă şi ar putea provoca dificultăţi tehnice şi întârzieri în prestarea de servicii, informează Novinite.

Articolul continuă după reclamă

Începutul anului 2026 a fost marcat deja de tensiuni atât între comercianţi, cât şi între comercianţi şi clienţi, pe măsură ce firmele din Bulgaria se adaptează la noua monedă, ceea ce ridică întrebări cu privire la posibila rotunjire a sumelor şi posibilitatea creşterii preţurilor la combustibil.

În oraşul Ruse, preţurile la combustibil rămân în prezent sub 1,15 euro per litru. În ciuda introducerii euro, majoritatea clienţilor continuă să plătească în leva, doar o mică parte folosind noua monedă. Vensislav Pengezov, proprietarul unei benzinării locale, a explicat că tranziţia la moneda unică a creat provocări de natură practică. Sistemele fiscale aprobate de Agenţia Naţională de Venituri şi de Institutul Bulgar de Metrologie permit doar două zecimale după virgulă, ceea ce complică tranzacţiile în euro. Programele de fidelizare şi sistemele de plată prestabilite nu sunt încă adaptate la euro, ceea ce încetineşte prestarea serviciilor şi provoacă întârzieri la terminale.

Pengezov a remarcat că, atunci când acelaşi sistem fiscal este utilizat pentru euro şi leva, chiar şi fracţii minore creează complicaţii atât pentru personal, cât şi pentru clienţi. Perioada de adaptare a pus la încercare răbdarea la pompe, deoarece atât angajaţii, cât şi clienţii trebuie să opereze într-un regim cu două monede. Proprietarii de benzinării solicită înţelegere şi răbdare din partea publicului, deoarece firmele continuă să se adapteze la euro şi să asigure tranzacţii line şi precise în această perioadă de tranziţie.

S-au plătit primele pensii în euro

Plata primelor pensii în euro a început oficial de miercuri în Bulgaria. Pentru ca trecerea la noua monedă să se desfășoare fără probleme, angajații oficiilor poștale au fost instruiți din timp, scrie publicaţia Novinite. Plata pensiilor prin poștă va continua până la 20 ianuarie.

Autoritățile au luat măsuri sporite de securitate. Ministerul de Interne a anunțat o prezență mai mare a poliției în jurul poștelor și băncilor din toată țara, inclusiv cu sprijinul Jandarmeriei în localitățile mici și izolate. Scopul este prevenirea furturilor, jafurilor și tentativelor de fraudă în perioada plăților.

În mai multe orașe s-au format cozi încă de dimineață. La Burgas, unii pensionari au venit cu 40 - 50 de minute înainte de deschiderea oficiului poștal, din obișnuință. Mulți au spus că nu moneda este problema, ci valoarea mică a pensiilor. Alții s-au arătat mulțumiți de trecerea la euro și au spus că schimbarea ar fi trebuit să aibă loc mai devreme. Toate pensiile sunt calculate la cursul oficial fix: 1 euro = 1,95583 leva.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰