Video Hoţii care furau doar din casele primarilor au fost prinşi: au sustras bijuterii de zecii de mii de euro

O bandă de hoţi s-a specializat în furturi din casele primarilor. Doi edili din Buzău şi Brăila au rămas fără bani şi bijuterii de zeci de mii de euro. Surse judiciare spune că că aceştia aveau pe listă şi alţi primari din cele două judeţe şi că acţionau la pont.

de Redactia Observator

la 10.05.2026 , 13:27
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ultima spargere a avut loc în comuna Vâlcelele, județul Buzău. Hoţii au supravegheat zona zile întregi şi când edilul a plecat cu familia în vacanţă au acţionat imediat. "Au intrat pe un geam din spate, de la bucătărie, l-au forțat, că mi-au rupt blamalele, când am intrat în casă am găsit geamul căzut într-o parte, pe jos. Perdeaua lipită de perete. În acea noapte, cum am descoperit că mi-a fost casa devastată, am chemat echipe operative, au ridicat probe, au luat DVR-uri, și de la Primărie", a declarat Liviu Bărăgan, primar Vâlcelele.

Cei patru sunt cercetați acum pentru furt calificat

Hoții au fugit cu bani și bijuterii în valoare de aproximativ 330.000 de lei. Oamenii spun că infractorii ştiau că primarul este înstărit. Poliţiştii au început imediat ancheta pentru a-i găsi pe suspecţi. Surse spun că hoţii foloseau substanţe speciale pentru a-şi şterge urmele. "Principalii bănuiţi de comiterea faptelor sunt 4 bărbati cu vârste cuprise între 30 şi 39 de ani toti din Brăila", a declarat Ane-Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Articolul continuă după reclamă

Au urmat percheziţii ample pentru prinderea făptaşilor. Liderul grupării a încercat să fugă cu maşina, însă a fost prins rapid de oamenii legii. Anchetatorii au mai descoperit că aceeaşi grupare ar fi acţionat şi în judeţul Brăila, tot la locuinţa unui primar. Şi acolo au operat la fel şi au plecat cu bunuri de aproximativ 50.000 de lei. Cei patru sunt cercetați acum pentru furt calificat.  

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

buzau braila primar hoti politie
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Hoţii care furau doar din casele primarilor au fost prinşi: au sustras bijuterii de zecii de mii de euro
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.