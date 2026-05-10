O bandă de hoţi s-a specializat în furturi din casele primarilor. Doi edili din Buzău şi Brăila au rămas fără bani şi bijuterii de zeci de mii de euro. Surse judiciare spune că că aceştia aveau pe listă şi alţi primari din cele două judeţe şi că acţionau la pont.

Ultima spargere a avut loc în comuna Vâlcelele, județul Buzău. Hoţii au supravegheat zona zile întregi şi când edilul a plecat cu familia în vacanţă au acţionat imediat. "Au intrat pe un geam din spate, de la bucătărie, l-au forțat, că mi-au rupt blamalele, când am intrat în casă am găsit geamul căzut într-o parte, pe jos. Perdeaua lipită de perete. În acea noapte, cum am descoperit că mi-a fost casa devastată, am chemat echipe operative, au ridicat probe, au luat DVR-uri, și de la Primărie", a declarat Liviu Bărăgan, primar Vâlcelele.

Hoții au fugit cu bani și bijuterii în valoare de aproximativ 330.000 de lei. Oamenii spun că infractorii ştiau că primarul este înstărit. Poliţiştii au început imediat ancheta pentru a-i găsi pe suspecţi. Surse spun că hoţii foloseau substanţe speciale pentru a-şi şterge urmele. "Principalii bănuiţi de comiterea faptelor sunt 4 bărbati cu vârste cuprise între 30 şi 39 de ani toti din Brăila", a declarat Ane-Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Au urmat percheziţii ample pentru prinderea făptaşilor. Liderul grupării a încercat să fugă cu maşina, însă a fost prins rapid de oamenii legii. Anchetatorii au mai descoperit că aceeaşi grupare ar fi acţionat şi în judeţul Brăila, tot la locuinţa unui primar. Şi acolo au operat la fel şi au plecat cu bunuri de aproximativ 50.000 de lei. Cei patru sunt cercetați acum pentru furt calificat.

