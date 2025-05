"Nu mai are rost să ne certăm, viaţa este preţioasă. Nu ştiu cât timp mai are de trăit tatăl meu. El nu vorbeşte cu mine din cauza problemelor de securitate", a declarat prinţul Harry. Sunt declaraţiile emoţionante pe care Prinţul Harry le-a făcut într-un interviu pentru BBC. Ducele de Sussex a vorbit deschis despre relaţia tot mai distantă pe care o are cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, dar și despre conflictul care a zguduit familia regală în ultimii ani.

"Unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte şi nu mă vor ierta niciodată pentru multe alte lucruri, dar mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Dacă ei nu doresc acest lucru, este treaba lor", adaugă prinţul Harry.

Declaraţiile vin în contextul în care Prinţul Harry a pierdut procesul legat de gradul de securitate la care are dreptul atunci când vizitează Marea Britanie. Guvernul Marii Britanii i-a retras paza regală după plecarea în America. "Nu pot vedea cum mi-aș duce soția și copiii înapoi în Marea Britanie, în acest moment", spune prinţul Harry.

Prinţul Harry ridică acum steagul alb şi anunţă că nu va continua procesul la Curtea Supremă a Regatului Unit. "El spune că este devastat după rezultatul procesului şi că nu o să primească protecţie din bani publici. Este un moment important pentru Harry, un moment despre care se va scrie în cărţile de istorie", a declarat Kate Williams, profesoară.

Prinţul Harry a rămas fără drepturile sale regale în 2020, când a renunţat la îndatoririle regale şi a emigrat în Statele cu soţia lui, actriţa americană Meghan Markle. Ulterior, Harry a publicat bestsellerul "Rezervă", în care a vorbit despre relaţia sa tensionată cu familia regală, iar ruptura cu tatăl şi fratele său s-a adâncit.

