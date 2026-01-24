Forumul Economic de la Davos a schimbat definitiv relaţia dintre Europa şi Statele Unite. Criticaţi la scenă deschisă de Donald Trump, şefii de state şi guverne au tras concluzia că nu se mai pot baza pe Washington. Pe drumul spre casă, liderul de la Casa Albă a explicat că Groenlanda va deveni un punct major în sistemul de apărare antiaeriană american şi a pus la îndoială articolul 5 al Tratatului NATO.

Liderii europeni au ajuns în culise la ideea că relaţia de prietenie a dispărut.

"Când suntem ameninţaţi sau când unul dintre noi este supus unor presiuni, constrângeri, este normal să existe solidaritate, să ne facem respectaţi prin utilizarea instrumentelor noastre" a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Giorgia Meloni s-au ferit să critice Statele Unite public. România, Estonia şi alte ţări în care sunt staţionaţi militari americani au făcut un apel la detensionarea situaţiei. Nicuşor Dan a lăsat să se înţeleagă că am putea contribui la securitatea Groenlandei.

"Ştiţi că, la schimb, noi participăm în misiuni de Poliţie aeriană, după cum alte ţări participă pe teritoriul nostru. În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem şi asta, dar urgenţa noastră este, evident, Flancul Estic, pentru că aici este ameninţarea imediată" a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

Donald Trump, acord de principiu pentru Groenlanda

Revenit la Washington, Donald Trump a scris pe reţeaua lui de socializare că a ajuns la un acord de principiu pentru Groenlanda.

"Vom lucra cu toţii împreună şi, de fapt, alianţa NATO va fi implicată alături de noi. […] Vom construi (sistemul de apărare antiaeriană – n.r.) Golden Dome. [...] Este mult mai bine pentru noi şi pentru Europa ca acea bucată de gheaţă să fie apărată de Golden Dome" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

În drum spre casă, Donald Trump a fost întrebat de noua vânătaie de pe mână. A explicat că s-a lovit de colţul unei mese, apoi a lansat un nou atac la aliaţii NATO.

"Ne înţelegem foarte bine cu NATO, dar eu m-am întrebat mereu: Vor fi alături de noi când vom avea nevoie de ei? Acesta este testul suprem. Iar eu nu sunt sigur că vor fi. [...] Noi nu le-am cerut niciodată nimic. Ei vor spune că au trimis nişte trupe în Afganistan şi una-alta. Şi au trimis, dar au stat puţin în spate, departe de liniile frontului" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Britanicii, scandalizaţi de afirmaţiile lui Trump

Afirmaţia a provocat furia veteranilor britanici.

Şi premierul Keir Starmer a condamnat declaraţiile liderului de la Casa Albă.

"Consider că remarcile preşedintelui Trump sunt jignitoare şi, sincer, revoltătoare. Şi nu sunt surprins că ele au provocat atâta suferinţă familiilor şi celor dragi ai celor ucişi sau răniţi. Şi, de fapt, în întreaga ţară" a declarat premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

"Am servit acolo. Mi-am făcut prieteni pe viaţă. Şi am pierdut prieteni. Aceste sacrificii merită să fie discutate cu onestitate şi respect" a declarat prinţul Harry.

Şi Prinţul Harry a intervenit în scandalul diplomatic. Ducele de Sussex, care a luptat în Afganistan, a reamintit de sacrificiile făcute de trupele britanice în conflict, dar şi că toate statele membre NATO au sprijinit atunci Statele Unite.

În timpul războiului de 20 de ani, au murit peste o mie de militari din ţările aliate ale Americii, printre care 457 de britanici, 90 de francezi şi 32 de români.

