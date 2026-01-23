Forumul Economic de la Davos a schimbat definitiv relația dintre Europa și Statele Unite. Criticați la scenă deschisă de Donald Trump, șefii de state și guverne au tras concluzia că nu se mai pot baza pe Washington. Pe drumul spre casă, liderul de la Casa Albă a explicat că Groenlanda va deveni un punct major în sistemul de apărare antiaeriană american și a pus la îndoială articolul 5 al Tratatului NATO.

Reuniți la Bruxelles de urgență, șefii de state și guverne din Uniunea Europeană au discutat până după miezul nopții. Inițial, summitul urma să se concentreze pe posibila anexare a Groenlandei și pe taxele vamale cu care Donald Trump amenința statele care se opuneau ideii. Președintele american a renunțat la ambele idei, dar liderii europeni au ajuns în culise la ideea că relația de prietenie a dispărut.

"Când suntem amenințați sau când unul dintre noi este supus unor presiuni, constrângeri, este normal să existe solidaritate, să ne facem respectați prin utilizarea instrumentelor noastre" a spus președintele Franței, Emmanuel Macron.

Ce spune Nicuşor Dan despre securitatea Groenlandei

Articolul continuă după reclamă

Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Giorgia Meloni s-au ferit să critice public Statele Unite. România, Estonia și alte țări în care sunt staționați militari americani au făcut un apel la detensionarea situației. Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că am putea contribui la securitatea Groenlandei.

"Știți că, la schimb, noi participăm în misiuni de Poliție aeriană, după cum alte țări participă pe teritoriul nostru. În măsura în care ni se solicită sau agreăm, o să facem și asta, dar urgența noastră este, evident, Flancul Estic, pentru că aici este amenințarea imediată" a spus președintele României, Nicușor Dan.

Trump anunţă un acord pentru Groenlanda despre care oficialii nu ştiau nimic

Revenit la Washington, Donald Trump a scris pe rețeaua lui de socializare că a ajuns la un acord de principiu pentru Groenlanda.

"Vom lucra cu toții împreună și, de fapt, alianța NATO va fi implicată alături de noi. [...] Vom construi (sistemul de apărare antiaeriană – n.r.) Golden Dome. [...] Este mult mai bine pentru noi și pentru Europa ca acea bucată de gheață să fie apărată de Golden Dome" a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Detaliile nu au ajuns însă și la oficialii de pe cea mai mare insulă a lumii.

"Nu știu ce conține acordul referitor la Groenlanda, [...] Suntem dispuși să negociem un parteneriat mai bun. Dar suveranitatea este o linie roșie" a spus premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen.

Preşedintele american, nou atac la adresa NATO

În drum spre casă, Donald Trump a fost întrebat de noua vânătaie de pe mână. A explicat că s-a lovit de colțul unei mese. Apoi a lansat un nou atac la aliații NATO.

"Ne înțelegem foarte bine cu NATO, dar eu m-am întrebat mereu: Vor fi alături de noi când vom avea nevoie de ei? Acesta este testul suprem. Iar eu nu sunt sigur că vor fi. [...] Noi nu le-am cerut niciodată nimic. Ei vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan și una-alta. Și au trimis, dar au stat puțin în spate, departe de liniile frontului" a mai spus liderul SUA, Donald Trump.

Afirmația a provocat furia veteranilor britanici. În timpul războiului de 20 de ani, în Afganistan au murit peste o mie de militari din țările aliate ale Americii, printre care 457 de britanici, 90 de francezi și 32 de români.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰