Ce părere are prinţul William de mutarea lui Harry înapoi în UK. Cei doi fraţi nu şi-au vorbit de doi ani

Prințul William și Prințesa de Wales, Kate Middleton, nu ar avea de gând să se implice în eventualele controverse generate de revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, William ar fi ferm convins că nu există „nicio cale de întoarcere” pentru Ducii de Sussex în cadrul oficial al Familiei Regale.

Relocarea lui Harry și Meghan în Regatul Unit ar urma să aibă loc în următoarele săptămâni. Cei doi ar fi început deja pregătirile pentru mutare, inclusiv prin înscrierea copiilor lor, Archie și Lilibet, la o școală britanică.

Prințul William și Kate Middleton nu vor un nou conflict cu Harry și Meghan

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Surse apropiate Prințului și Prințesei de Wales susțin că William și Regele Charles sunt „pe deplin aliniați” în privința poziției față de Harry și Meghan. Cei doi nu ar accepta revenirea Ducilor de Sussex într-un rol regal oficial care să le permită să fie „pe jumătate în interior, pe jumătate în exteriorul” Familiei Regale.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, William și Charles au fost informați duminică, 16 august, despre planurile de relocare ale lui Harry și Meghan. Un apropiat al Prințului și Prințesei de Wales a declarat că revenirea Sussexilor va genera inevitabil titluri în presă, însă nu va influența direcția în care William și Kate își construiesc viața și activitatea publică.

Aceștia ar fi hotărâți să se concentreze asupra familiei lor, asupra responsabilităților regale și asupra proiectelor prin care încearcă să producă schimbări pe termen lung.

O altă sursă apropiată cuplului a transmis că William și Kate nu intenționează să revină la conflictele din trecut.

„Ceea ce aleg Harry și Meghan să facă îi privește pe ei”, a declarat sursa, potrivit presei britanice, adăugând că Prințul și Prințesa de Wales consideră că au lăsat în urmă acea perioadă a vieții lor.

Relația dintre cei doi frați rămâne însă una extrem de tensionată

Potrivit informațiilor citate, Prințul William nu ar mai fi discutat personal cu Harry de la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, din septembrie 2022.

De asemenea, cei doi nu ar fi avut contacte telefonice sau prin mesaje timp de mai bine de doi ani și jumătate.

În schimb, poziția Regelui Charles față de fiul său cel mic ar fi devenit mai conciliantă. Monarhul s-ar fi întâlnit cu Harry de trei ori și ar fi apreciat posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de nepoții săi.

Prințul William și Kate Middleton, preocupați de viitorul Familiei Regale

Planurile de mutare ale lui Harry și Meghan vin la aproximativ șase săptămâni după întâlnirea acestora cu Regele Charles și Regina Camilla la Highgrove.

Ducii de Sussex ar intenționa să închirieze o locuință privată în afara Londrei, care nu aparține Familiei Regale. În același timp, cuplul ar urma să își închirieze proprietatea din Montecito, California, o vilă cu nouă dormitoare evaluată la aproximativ 12 milioane de lire sterline.

Copiii lor, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, ar fi fost înscriși la o școală din Marea Britanie, ceea ce alimentează informațiile privind revenirea familiei în Regatul Unit.

Unul dintre principalele obstacole rămâne însă problema securității. În mai 2025, după ce a pierdut în instanță un proces privind dreptul la protecție finanțată de stat în Marea Britanie, Harry declara pentru BBC că nu își poate imagina revenirea în țară alături de soția și copiii săi în aceste condiții.

Până în prezent, reprezentanții Prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu au comentat informațiile privind relocarea familiei în Marea Britanie.