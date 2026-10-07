Marco Rubio o apără pe Kimberly Guilfoyle: "Face o treabă excelentă. Este o ambasadoare puternică în Grecia"

Marco Rubio i-a luat apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, aflată în centrul unui scandal politic după ce presa americană a dezvăluit că ar fi amenințat, în martie, într-o întâlnire la Atena, că "putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici", făcând referire la prăbușirea guvernului din România.

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat la Atena, a apărat-o pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, după acuzaţiile că Washingtonul ar fi ameninţat guvernului grec, relatează Reuters.

Rubio a sărit în apărarea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle

Întrebat, în conferința de presă de la Atena, dacă comportamentul ei respectă normele etice ale Departamentului de Stat, Rubio a spus că "ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Este o ambasadoare puternică aici".

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Reacţia lui Rubio vine după ce mai mulţi aleşi democraţi i-au cerut explicaţii în legătură cu informaţii apărute în presa americană potrivit cărora Guilfoyle ar fi ameninţat că Statele Unite îşi pot folosi influenţa pentru a pune presiune asupra guvernului grec.

La conferinţa de presă comună cu omologul său grec, Giorgos Gerapetritis, Rubio a declarat că alianţa SUA-Grecia reprezintă o sursă de stabilitate într-o lume instabilă.

Oficialul american a mai spus că SUA și Grecia vor lupta împreună împotriva amenințărilor la adresa securității şi că Statele Unite nu doresc ca "leagănul civilizaţiei occidentale" să fie ameninţat.

De partea sa, Giorgos Gerapetritis a declarat că parteneriatul dintre Grecia şi Statele Unite nu a fost niciodată atât de puternic, profund şi unit.

Discuţii despre gazul american transportat prin Bulgaria şi România

Cei doi au deschis cea de-a şasea rundă a dialogului strategic dintre cele două state membre NATO. Pe agendă se află apărarea, securitatea regională, energia, transportul maritim, tehnologia, comerţul şi investiţiile.

Grecia vrea ă să achiziţioneze noi arme şi echipamente americane, inclusiv sisteme de autoapărare pentru cele 20 de avioane F-35 comandate deja.

În domeniul energiei, discuţiile s-au concentrat asupra mecanismului prin care gazul natural lichefiat american este transportat prin terminalele LNG din Grecia, apoi prin Bulgaria şi România către Europa Centrală şi de Est.

De asemenea, urmează să fie explorate rezervele de gaze naturale din largul coastelor Greciei. În proiectele de la sud de Creta sunt implicate companiile americane ExxonMobil şi Chevron.

Potrivit AFP, războaiele din Iran şi Ucraina au arătat cât de fragilile pot fi rutele de aprovizionare cu energie, iar Grecia încearcă să se poziţioneze ca un hub important pentru sud-estul Europei, inclusiv pentru transportul gazelor naturale.

În domeniul securităţii, Rubio a anunţat că Grecia şi Statele Unite lansează un nou program comun destinat consolidării schimbului de informaţii instituţional privind combaterea terorismului

Secretarul de stat american a mai spus că Grecia este deosebit de expusă ameninţărilor reprezentate de migraţia în masă şi traficul de persoane.

Iar Gerapetritis a declarat că ţara sa este dispusă să coopereze cu Statele Unite şi să ofere sprijin maritim în Strâmtoarea Ormuz, dacă va exista un proces de pace viabil în zonă.

Miercuri seara, Rubio urmează să susţină un discurs pe colina Pnyx, cu vedere spre Acropole, locul în care se întrunea în Antichitate adunarea populară a Atenei.

Oficialii americani au prezentat discursul drept un apel adresat americanilor şi europenilor să se unească pentru a respinge declinul Occidentului şi a apăra moştenirii comună.

După discurs, Rubio urmează să se întâlnească cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Printre temele discuţiilor se numără situaţia din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina şi estul Mediteranei, înainte ca secretarul de stat american să îşi continue călătoria spre Portugalia.

Proteste la Atena

Peste 2000 de persoane s-au adunat marţi seară în centrul capitalei pentru a protesta faţă de vizita lui Rubio, la apelul sindicatelor, organizațiilor studențești și unor partide și grupări de stânga.

Zona din jurul Pieţei Syntagma a fost închisă circulaţiei. Mii de poliţişti au fost mobilizaţi pentru măsuri de securitate sporite. Un marș spre Ambasada SUA a fost blocat parțial de cordoane ale poliției.