Vremea de mâine va fi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 17 grade în sud și vest. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, însă spre seară ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării. În unele zone montane și din nord-est sunt așteptate precipitații mixte și condiții de polei. Vântul va avea intensificări locale, mai ales pe timpul nopții.

- Vremea de mâine 14 februarie. Temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime de 17 grade în sud

La noapte, cerul va fi variabil în regiunile vestice și mai mult noros în restul țării. Va ploua în Dobrogea, în estul și sudul Munteniei și pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania și Moldova. La munte, la altitudini de peste 1600 m, trecător, se vor semnala precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Temperaturile minime se vor situa între -2 și 6 grade, cu valori mai ridicate pe litoral și în dealurile Crișanei. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea de mâine 14 februarie în ţară

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a lunii februarie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade, izolat, în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele se vor încadra între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în sud-estul Munteniei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă în primele ore și izolat posibil burniță. Spre seară și noaptea, ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vest, acoperind cea mai mare parte a țării. În Banat, Oltenia și în masivele montane sudice se pot acumula 10–15 l/mp de apă. În Carpații Orientali și în nord-vestul Moldovei vor fi condiții de polei. Vântul va avea unele intensificări, mai ales noaptea, cu viteze în general de 40–50 km/h în vest, sud și sud-est.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 14 februarie în Bucureşti şi în Cluj

Vremea va fi deosebit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. Ziua, cerul va fi variabil, iar noaptea înnorările se vor accentua și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 13–15 grade, iar minima va fi de 5–6 grade. Dimineața sunt condiții de ceață.

În Cluj-Napoca, cerul va fi predominant noros, iar pe timpul nopții sunt posibile averse. Temperatura maximă va atinge 12 grade, iar minima va coborî la 5 grade. Pe parcursul zilei, șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 14 februarie la munte

La munte, vremea se va deteriora treptat, iar din a doua parte a zilei vor apărea precipitații. În nordul Carpaților Orientali, la peste 1500 m, și în restul masivelor la peste 1700 m, se vor semnala lapoviță și ninsoare. În masivele sudice se pot acumula cantități de apă de 10–15 l/mp. Vântul va sufla puternic în zona înaltă a Carpaților Meridionali, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind ninsoarea la altitudini de peste 1800 m.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰