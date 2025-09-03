Video Protest masiv în Chicago: 10.000 de oameni, supăraţi că Trump ar putea trimite Garda Naţională în oraşul lor
Mii de locuitori din Chicago au protestat faţă de ameninţările lansate de Donald Trump cu privire la desfăşurarea agenților federali de imigrare şi a Gărzii Naţionale în oraşul lor.
Organizatorii au estimat că la marş au participat între 5 şi 10.000 de oameni. Primarul din Chicago le-a promis protestatarilor că oraşul va rezista intruziunilor federale, pentru a nu fi în situaţia în care se află Los Angeles şi, mai nou, Washington. Numai că, în ultimele săptămâni, Donald Trump a criticat în mod special oraşul Chicago pe tema infracţiunilor violente, pe care l-a caracterizat drept "o harababură", "o groapă infernală" şi "un câmp al morţii".
Liderul de la Casa Albă n-a parut impresionat de proteste si a transmis in urma cu putin timp ca nimic nu se schimba: trimite Garda Nationala acolo, dar n a oferit un termen clar. Asta chiar daca tocmai primise o lovitură dură din partea unui judecător federal. Magistratul a decis că trimiterea trupelor în Los Angeles a reprezentat o încălcare a legii. Judecătorul a invocat o lege din secolul al 19-lea, care interzice armatei americane să întreprindă activități de aplicare a legii în țară.Înapoi la Homepage
