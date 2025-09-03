Antena Meniu Search
Mii de locuitori din Chicago au protestat faţă de ameninţările lansate de Donald Trump cu privire la desfăşurarea agenților federali de imigrare şi a Gărzii Naţionale în oraşul lor.

03.09.2025

Organizatorii au estimat că la marş au participat între 5 şi 10.000 de oameni. Primarul din Chicago le-a promis protestatarilor că oraşul va rezista intruziunilor federale, pentru a nu fi în situaţia în care se află Los Angeles şi, mai nou, Washington. Numai că, în ultimele săptămâni, Donald Trump a criticat în mod special oraşul Chicago pe tema infracţiunilor violente, pe care l-a caracterizat drept "o harababură", "o groapă infernală" şi "un câmp al morţii".

Liderul de la Casa Albă n-a parut impresionat de proteste si a transmis in urma cu putin timp ca nimic nu se schimba: trimite Garda Nationala acolo, dar n a oferit un termen clar. Asta chiar daca tocmai primise o lovitură dură din partea unui judecător federal. Magistratul a decis că trimiterea trupelor în Los Angeles a reprezentat o încălcare a legii. Judecătorul a invocat o lege din secolul al 19-lea, care interzice armatei americane să întreprindă activități de aplicare a legii în țară.

