Protest uriaş în Serbia. Mii de oameni au ieşit pe străzi să strige împotriva guvernului preşedintelui Aleksandar Vucic. Manifestanţii i-au acuzat pe politicieni de corupţie şi au cerut organizarea de alegeri anticipate. Studenţii spun că mişcarea antiguvernamentală a strâns 400.000 de semnături şi se va transforma într-un partid politic care va lupta împotriva corupţiei.

18.01.2026

Mii de oameni au adunat în orașul sârb Novi Sad, în timp ce studenții universitari care au condus demonstrații de masă de peste un an s-au angajat să continue lupta împotriva corupției endemice în timpul mandatului președintelui naționalist de dreapta Aleksandar Vucic.

Protestatarii, scandând "hoții!", au acuzat guvernul de corupție.

Studenții universitari au declarat mulțimii sâmbătă că au elaborat un plan pentru a scăpa Serbia de corupție și a restabili statul de drept.

Aceștia au propus interzicerea participării oficialilor corupți la politică și investigarea averii lor ca primi pași pentru un guvern post-Vucic.

